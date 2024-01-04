الخميس 04 يناير 2024
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فن

نبيل علي ماهر عن "حالة خاصة": قررت اعتزال المزيكا.. وسعيد بالعمل مع غادة عادل (فيديو)

الفنان نبيل علي
الفنان نبيل علي ماهر من مسلسل حالة خاصة

تحدث الفنان نبيل علي ماهر، عن مشاركته في مسلسل "حالة خاصة"، من بطولة الفنان طه دسوقي، وغادة عادل، وحسن أبو الرووس، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

مسلسل “حالة خاصة”

وقال ماهر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "مقرر بقالي فترة إن كفاية مزيكا، لأنها مرهقة عصبيًا جدًا، واتجه للتمثيل، وكنت متحمس، وانا بجسد شخصية "عم جميل"، صاحب مكتبة، ونديم بيقرأ عندي، واعتبره ابني، وبينا علاقة خاصة، وبقي مدمن قراءة".

وعن تعاونه مع غادة عادل، قال: "فنانة مرهفة الحس، وأعرفها منذ ظهورها في فيلم عبود على الحدود، والكواليس عامًة جميلة جدًا، وحقيقي مبسوط جدًا بوجودي في مسلسل حالة خاصة، وتجربة ممتعة جدًا، وانا كمان ساعدت طه الدسوقي على إدمان القراءة ومثلت مع أمينة رزق ".

 

https://www.facebook.com/watch/?v=282412341131879&ref=external

طه دسوقي لـ"الدستور": شخصيتي في "حالة خاصة" جديدة ومختلفة.. وأحمد أمين أستاذي

مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض الأول وقصته وأبطاله

بعد عرض حلقتين منه.. "حالة خاصة" ينال إشادات واسعة عبر السوشيال ميديا

أبطال حالة خاصة 

جدير بالذكر أن مسلسل “حالة خاصة” هو البطولة المطلقة الأولى للفنان الشاب طه دسوقي، وذلك بمشاركة الفنانة غادة عادل وكان العرض الأول له هو يوم الأربعاء الماضي، الذي وافق الـ 3 من شهر يناير الجاري، وهو من بطولة حسن أبو الروس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

ولاقي مسلسل "حالة خاصة" ردود أفعال إيجابية للغاية، والذي انطلق عرضه على منصة واتش ات خلال الساعات القليلة الماضية، حيث لاقى العمل نجاح كبير خاصة مع التحول الذي يشهده بطل العمل طه الدسوقي بتغيير جلده من الكوميدي إلى الدراما معتمدا على القصة وطريقة التمثيل التي كانت لشخص يعاني من التوحد.

يعرض بشكل حصري على منصة واتش ات بواقع حلقتين كل أربعاء في تمام الساعة 12 صباحا، عبر منصة “Watch it”، وقد تم عرض حلقتين منه مساء أمس.

أبطال حالة خاصة حالة خاصة نبيل علي ماهر الفنان نبيل علي ماهر مسلسل حالة خاصة منصة “watch it” “watch it”

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