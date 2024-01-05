إسعاد يونس عن فيلم "عصابة عظيمة": "أحداث شيقة ورسالة هامة"

أعربت الفنانة إسعاد يونس عن تحمسها لفيلم “عصابة عظيمة” والذي تحتفل بالعرض الخاص به حاليا بأحد دور العرض السينمائي في مدينتي.

وأعربت “إسعاد” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن تمنياتها أن يكلل الله جهودهم في العمل بالنجاح والخير، مشيرة إلى أن العمل فكرته جذبتها للموافقة عليه دون تردد، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور، لافته إلى أن أحداثه شيقة وتحمل رسالة هامة.

الفيلم تدور أحداثه في إطار من كوميديا الموقف، وظهرت الفنانة إسعاد يونس في البرومو الخاص بالفيلم بشخصية كفيفة بعد تعرضها لحادث، ويتسبب نجلها والذي يجسده الفنان كريم عفيفي في سرقتها والنصب عليها والحجز على منزلها، فقررت استخدام القوة وتشكيل عصابة لاستعادة حقها، ولفت مطرب المهرجانات «عنبة» الأنظار بعد ظهوره خلال الأحداث وتقديمه لبعض الأغاني.

الفيلم من بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد ثروت، فرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج وائل إحسان، وتأليف هاجر الإبياري.