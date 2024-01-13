ماذا قال عبد العزيز النجار مخرج مسلسل حالة خاصة عن تقديم المسلسل؟

عبر المخرج عبد العزيز النجار مخرج مسلسل «حالة خاصة» بطولة الفنان طه دسوقي وعدد كبير من النجوم عن سعادته بتقديم العمل الجديد عبر منصة WATCH IT مضيفًا أن العمل هو تجربته الإخراجية الأولى ومن بداية قراءة المسلسل استمتع للغاية وقال إن المؤلف مهاب طارق كتب موضوعا صعبا للغاية ولكنه بشكل ممتع للغاية وكان لديا رغبة ملحة في كيف أقدم تلك التجربة الممتعة بنفس الطريقة المميزة على الشاشة.

مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي

وقال «النجار» في تصريحات لـ الدستور إن هناك فترة تحضيرات تم التواصل مع عدد من المصابين بالتوحد لمعرفة الكثير من الأمور عن الإصابة وكذلك الق الخاص بالمحاماة من أجل تقديم العمل بشكل حقيقي ويراه الجمهور بشكل حقيق.

وأضاف أنه حتى يختار طاقم العمل عقد جلسات عمل مميزة مع المنتج طارق الجنايني والمؤلف مهاب طارق للخروج بأفضل صورة ممكنة لطاقم العمل فالمسلسل مكتوب بحرفية عالية وعلينا تسكين الأدوار بشكل مميز ومناسب حتى توصلنا لطاقم العمل الحالي.

وتابع أن فريق العمل كله كان متحمسا ومتعاونا للشغل وكان لدينا رغبة عارمة في تقديم الأفضل وتقديم المشهد في أحسن صوره وكانت تلك هي الحالة السائدة في كواليس العمل وأخذنا الأمور بكل بساطة حتى لا نصعب الأمر في مسلسل يتناول موضوع صعب للغاية.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة حقق نجاحا كبيرا خلال الأسبوعين الماضيين وقررت منصة واتش إت طرح حلقتين من مسلسل خاصة كل يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والمسلسل يشارك في بطولته طه دسوقي وغادة عادل ووئام مجدي وحسن أبو الروس ونبيل علي ماهر ومن تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.