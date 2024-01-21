الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. القومى للسينما يعرض فيلم "الشهيد" احتفالًا بأعياد الشرطة

فيلم الشهيد
فيلم "الشهيد"

يقيم المركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر بمركز الثقافة السينمائية، الأربعاء المقبل، في السادسة مساءً عرضًا سينمائيًا لفيلم "الشهيد" للمخرج عاطف شكري من إنتاج المركز القومي للسينما ٢٠٢٠، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة.

نبذة عن فيلم “الشهيد” المأخوذ عن كتاب “حكايات الولاد والأرض”

يعد الفيلم ملحمة وطنية كبري وهو مأخوذ عن كتاب "حكايات الولاد والأرض" للكاتب محمد نبيل، الذي يتناول حياة مجموعة من شهداء الجيش والشرطة، ويتناول الفيلم قصة استشهاد ثلاثة من أبطال الجيش والشرطة هم رقيب ق.م عماد أمير رشدي، رائد شرطة محمد أنور جمعة، مقدم ق.م شريف محمد عمر.

يعقب الفيلم ندوة تديرها الكاتبة أمل عبد المجيد، يتحاور خلالها الجمهور مع مخرج الفيلم عاطف شكري والكاتب محمد نبيل، ومن المقرر أن يقوم الدكتور حسين بكر بتكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير.

وتقام الفعالية تحت إشراف الكاتبة امل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

رئيس الوزراء يستعرض الجزء الأول من كتاب حكايات الولاد والأرض-الهيئة العامة للإستعلامات
المركز القومي للسينما الدكتور حسين بكر مركز الثقافة السينمائية فيلم الشهيد اعياد الشرطة

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