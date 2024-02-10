بمشاركة مصرية واسعة.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي

تنطلق اليوم السبت، فعاليات مهرجان بغداد السينمائي الأول، دورة محمد شكري جميل، من تنظيم نقابة الفنانين بإشراف وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح بالعراق، والذي يمتد لمدة 5 أيام، وذلك على مسرح المنصور في ساحة الاحتفالات.

حفل افتتاح بغداد السينمائي الدولي

ينطلق حفل الافتتاح، يعرض فيلم يوثق سيرة المخرج القدير محمد شكري جميل، وتكريم الفنانين الكبيرين سامي قفطان وقاسم الملاك، وفي نهاية حفل الإفتتاح يعرض الفيلم السوداني الروائي الطويل وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفاني.

وتتنافس على جوائز المهرجان تسعة وخمسون فيلمًا ضمن المسابقات الخمس، ويشهد مشاركة واسعة من الأفلام العراقية والعربية التي تتنافس على جوائزه القيمة في إطار مسابقاته الخمس الأفلام الروائية الطويلة، والروائية القصيرة، والتحريك الإنيميشين، والوثائقية، إضافة إلى

وفي اولى فعاليات المهرجان وبحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني، ونقيب الفنانين مدير عام السينما والمسرح الدكتور جبار جودي ومستشار رئيس الوزراء الدكتور خلف شنكالي، ونجوم الفن العراقي ونخب المثقفين ووسائل الإعلام العراقية، أزيح الستار عن تمثال برونزي لشيخ المخرجين محمد شكري جميل.

ويتواجد خلال المهرجان عدد كبير من النجوم المصريين ومنهم الهام شاهين، محمد ابو داوود، نهال عنبر، منال سلامه، عبدالعزيز مخيون، احمد وفيق، حمزة العيلي واخرين.

الأفلام المشاركة في مهرجان بغداد السينمائي

يشارك أحد عشر فيلمًا في مسابقة الأفلام - الروائية الطويلة بينها فیلمان عراقیان (آخر السعاة) للمخرج سعد العصامي - وميسي بغداد للمخرج سهيم عمر خليفة، وضمت قائمة الأفلام العربية - (المرهقون للمخرج اليمني عمر جمال - في عرضه العربي الأول، ورحلة يوسف - للمخرج السوري جود سعيد وطرف - الخيط) للمخرج المصري شريف شعبان و(حمى البحر الأبيض المتوسط) للمخرجة الفلسطينية مها الحاج، ومطلقات - الدار البيضاء للمخرج المغربي محمد عهد بن سودة والشرنقة) للمخرج الكويتي أحمد التركيت ووداعًا (جوليا - للمخرج السوداني محمد كوردفاني، وإن - شاء الله ولد للمخرج الأردني أمجد.

وضمن المسابقات ستة عشر فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة تضم ثلاثة أفلام مصرية، وفيلمين بحرينيين وفيلمين فلسطينيين وواحدًا لكل من: تونس ولبنان وسوريا، والمغرب وخمسة أفلام عراقية قصيرة هي: ترانزيت) لباقر الربيعي (خطاف) لياسر الأعسم يد أمي لكاردينيا هيمن (دويرة) لسيف صباح (كيمر عرب) لرانيا حمزة، أما الأفلام المصرية فهي: (١٦) مللي) لعبد الله جاد، (عيسى أعدك بالجنة لمراد مصطفى (فطيمة) الأحمد عادل، ومن تونس (نصف (روح) لمروان طرابلسي، ومن فلسطين فلسطين (۸) لبلال الخطيب، و(حمزة) لورد كيال، ومن لبنان الحفرة لعلي بازي ومن البحرين كلًا من (العزلة) لجمال غيلان، وعروس البحر لمحمد عتيق ومن سوريا (فوتوغراف) للمهند كلثوم ومن الموجة الأخيرة المصطفى فرماتي. ويشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية أحد عشر فيلمًا، أربعة منها لمخرجين عراقيين (ساوة) للمخرج هادي ماهود (هايبو) للمخرج علي سهر، (زيرو) لأسعد الهلالي، إضافة إلى أعمال من مصر، وهي الأكراد في مصر للمخرجة زهی کامل وشارع شامبليون للمخرجة أسماء إبراهيم بالإضافة لفيلم تطبيش) للمخرجة رولا أشرف فيما شارك فيلم (مي) الصلاح الحو من فلسطين وفيلم جنة الطيور) للمخرج عبد الله الرئيسي من عمان أما سوريا فشاركت بفيلم قشرة بصلة.