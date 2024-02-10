بينها فيلم مصري.. الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان بغداد السينمائي

تنطلق مساء اليوم السبت، فعاليات مهرجان بغداد السينمائي الدولي بمشاركة عدد كبير من الأعمال السينمائية المميزة، والتي تتنافس فيما بينها للحصول على جوائز المهرجان القيمة ماديا ومعنويا.

الأفلام المشاركة في بغداد السينمائي

ويشارك خلال المهرجان وتحديدا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة اثنى عشر فيلمًا، جميعها من الأفلام المتميزة والحاصلة على جوائز مهمة في مختلف المهرجانات الدولية التي سبق أن شاركت فيها، وبينها فيلمان عراقيان هما فيلم "آخر السعاة" للمخرج سعد العصامي، وفيلم "ميسي بغداد" للمخرج سهيم عمر خليفة، بالاضافه الى فيلم عروس المطر.

في حين ضمت قائمة الأفلام العربية: الفيلم اليماني "المرهقون" للمخرج عمر جمال في عرضه العربي الأول، والفيلم السوري "رحلة يوسف" للمخرج جود سعيد، والفيلم المصري "طرف الخيط" للمخرج شريف شعبان، والفيلم الفلسطيني "حمى البحر الأبيض المتوسط" للمخرجة مها الحاج، والفيلم المغربي "مطلقات الدار البيضاء" للمخرج محمد عهد بن سودة، والفيلم الكويتي "الشرنقة" للمخرج أحمد الكرتيت، والفيلم السوداني "وداعًا جوليا" للمخرج محمد كوردفاني.

كما يشارك الفيلم الأردني "إن شاء الله ولد" للمخرج أمجد الرشيد، والفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية، ويعرض في المهرجان في عرضه العربي والعالمي الأول عرضًا خاصًا الفيلم الروائي السوري الطويل "يومين" للمخرج باسل الخطيب ومن إنتاج مؤسسة السينما، ومن أحدث الأفلام السورية، ومن المؤمل حضور المخرج وأبطال الفيلم وفي مقدمتهم الفنان الكبير دريد لحام.

قال مدير مهرجان بغداد السينمائي، الدكتور حكمت البيضاني، في بيان صحفي، إن المهرجان سيشهد تنافس مجموعة متميزة من الأفلام العراقية والعربية على جوائز المهرجان القيمة، ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تشارك ثلاثة أفلام روائية عراقية وتسعة أفلام عربية، لنخبة من المخرجين البارزين عراقيًا وعربيًا، وجميعها من الأفلام المتميزة والحاصلة على جوائز مهمة في مختلف المهرجانات الدولية التي سبق أن شاركت فيها، وهكذا الحال في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة التي تشهد مشاركة 16 فيلمًا، ومسابقة الأفلام الوثائقية التي تشهد مشاركة 10 أفلام، فيما ستشهد مسابقة أفلام التحريك "الإنيميشن" مشاركة 10 أفلام.