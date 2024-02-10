رئيس مهرجان بغداد: سعيد بالمشاركة العربية.. وانتظروا أفلاما رائعة

قال الدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين، إنه سعيد بعدد المشاركة العربية المتواجدة في مهرجان بغداد السينمائي الدولي، والذي يقام في الفترة ما بين 10 إلى 14 فبراير الجاري.

أضاف جودي لـ"الدستور"، أن المهرجان يضم مجموعة رائعة من الأعمال السينمائية التي تتناول قضايا مهمة ومميزة، لافتا إلى أن لجان تحكيم المهرجان مليئة بالأسماء الفنية المميزة.

لجان تحكيم مهرجان بغداد السينمائي الدولي

أردف أن هذه اللجان ضمت مجموعة من الأسماء المهمة والفاعلة من صناع السينما العراقية والعربية من المخرجين وكتاب السيناريو والممثلين والنقاد السينمائيين المعروفين.

أشار الدكتور جودي إلى أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة برئاسة المخرج السينمائي السوري المعروف نجدت أنزور وتضم في عضويتها الفنانة العراقية الكبيرة فاطمة الربيعي، والفنان الكويتي محمد المنصور، والسيناريست العراقي حامد المالكي، والمخرج السينمائي العراقي محمد الدراجي، في حين يترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة المخرج العراقي صلاح كرم، وتضم في عضويتها مدير التصوير السينمائي عمار جمال كنعان، والفنانة المصرية منال سلامة.

وعن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية، قال إن رئيسها هو الدكتور ماهر مجيد من العراق، وتضم الفنان العراقي باسم قهار، والمخرج السينمائي العراقي فارس طعمة التميمي، أما لجنة تحكيم مسابقة أفلام التحريك (الأنيميشين) فيترأسها المخرج المصري الدكتور محمد أبو غزالة، وتضم في عضويتها مدير التصوير السينمائي العراقي زياد تركي والمخرج العراقي حسين العكيلي.

وأوضح أن لجنة تحكيم مسابقة فضاءات سينمائية جديدة والخاصة بالأفلام التي أنتجتها نقابة الفنانين العراقيين بهدف دعم وتفعيل الحراك السينمائي في العراق، يترأس لجنة تحكيمها المخرج السينمائي العراقي إستناد حداد، وتضم في عضويتها الناقد السينمائي الكويتي عبد الستار ناجي والفنان العراقي الدكتور حكمت داوود.

الأفلام الروائية الطويلة المشاركة هي:

فيلم (آخر السعاة) للمخرج سعد العصامي،

-فيلم (ميسي بغداد) للمخرج سهيم عمر خليفة،.

-فيلم (عروس المطر) للمخرج حسين حسن.

ضمت قائمة الأفلام العربية:

-الفيلم اليمني (المرهقون) للمخرج عمر جمال

-الفيلم السوري (رحلة يوسف) للمخرج جود سعيد،

-الفيلم المصري (طرف الخيط) للمخرج (شريف شعبان).

-الفيلم الفلسطيني (حمى البحر الأبيض المتوسط) للمخرجة مها الحاج.

- الفيلم المغربي (مطلقات الدار البيضاء) للمخرج محمد عهد بن سودة. -الفيلم الكويتي ( الشرنقة للمخرج أحمد الكتيت،.

-الفيلم السوداني (وداعًا جوليا) للمخرج محمد كوردفاني.

-والفيلم الأردني (إن شاء الله ولد) للمخرج أمجد الرشيد.

- الفيلم التونسي (بنات ألفة) للمخرجة كوثر بن هنية.