السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الاستعدادات الأولى لحفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائى (صور)

بغداد السينمائي
بغداد السينمائي

انطلقت منذ قليل، فعاليات حفل افتتاح مهرجان الدورة الأولى لمهرجان بغداد السينمائي الدولي في قاعة سينما المنصور بالعاصمة العراقية، بتواجد عدد كبير من النجوم المصريين والعرب.

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بينها فيلم مصرى.. الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان بغداد السينمائى

وتواجد خلال حفل الافتتاح عدد كبير من النجوم منهم إلهام شاهين وأحمد وفيق وباميلا الكيك وكلوديا حنا ومحمد أبوداود وآخرون.

وينطلق حفل الافتتاح خلال دقائق بتكريم عدد من الرموز الفنية العراقية، ومن ثم يعرض فيلم "وداعًا جوليا".

مهرجان بغداد السينمائي 


ويشارك 11 فيلمًا في مسابقة الأفلام - الروائية الطويلة بينها فیلمان عراقیان (آخر السعاة) للمخرج سعد العصامي - وميسي بغداد للمخرج سهيم عمر خليفة، وضمت قائمة الأفلام العربية - (المرهقون للمخرج اليمني عمر جمال - في عرضه العربي الأول، ورحلة يوسف - للمخرج السوري جود سعيد و(طرف الخيط) للمخرج المصري شريف شعبان و(حمى البحر الأبيض المتوسط) للمخرجة الفلسطينية مها الحاج، ومطلقات - الدار البيضاء للمخرج المغربي محمد عهد بن سودة و(الشرنقة) للمخرج الكويتي أحمد التركيت ووداعًا جوليا - للمخرج السوداني محمد كوردفاني، وإن شاء الله ولد للمخرج الأردني أمجد الرشيد.

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