الفيلم السوداني "وداعا جوليا" يفتتح مهرجان بغداد السينمائي الدولي

تنطلق مساء اليوم، فعاليات الدورة الأولى لمهرجان بغداد السينمائي، برئاسة الفنان د. جبار جودي مدير دائرة المسرح والسينما ونقيب الفنانين العراقيين، وتحمل اسم المخرج العراقي محمد شكري جميل، وتنظمه نقابة الفنانين العراقيين بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار ودائرة السينما والمسرح، وبرعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

يقام حفل الافتتاح بسينما المنصور في بغداد السابعة مساء، وبحضور نجوم وضيوف المهرجان، ويشمل حفل الافتتاح عرض فيلم عن المخرج العراقي محمد شكري جميل، وعرض فيلم الافتتاح والذي يشارك في المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل "وداعا جوليا" من السودان للمخرج محمد كوردفاني.

تفاصيل فيلم وداعا جوليا

تدور أحداث وداعًا جوليا فى الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التى تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التى تبحث عنه كخادمة فى منزلها ومساعدتها سعيًا للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.

وتتنافس على جوائز المهرجان تسعة وخمسون فيلمًا ضمن المسابقات الخمس، ويشهد مشاركة واسعة من الأفلام العراقية والعربية التي تتنافس على جوائزه القيمة في إطار مسابقاته الخمس الأفلام الروائية الطويلة، والروائية القصيرة، والتحريك الإنيميشين، والوثائقية، إضافة إلى

وفي اولى فعاليات المهرجان وبحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني، ونقيب الفنانين مدير عام السينما والمسرح الدكتور جبار جودي ومستشار رئيس الوزراء الدكتور خلف شنكالي، ونجوم الفن العراقي ونخب المثقفين ووسائل الإعلام العراقية، أزيح الستار عن تمثال برونزي لشيخ المخرجين محمد شكري جميل.

ويتواجد خلال المهرجان عدد كبير من النجوم المصريين ومنهم الهام شاهين، محمد ابو داوود، نهال عنبر، منال سلامه، عبدالعزيز مخيون، أحمد وفيق، حمزة العيلي وآخرين.