عرض الفيلم اليمني "المرهقون" لأول مرة عربيًا في مهرجان بغداد السينمائي

يشهد مهرجان بغداد السينمائي الدولي، الذي من المقرر أن ينطلق اليوم السبت، العرض الأول عربيًا للفيلم اليمني "المرهقون" للمخرج عمرو جمال.

العمل شارك مؤخرًا في مهرجان سينمانا الدولي بعمان، كما شارك في أكثر من 15 مهرجانًا دوليًا، بدأت بعرضه العالمي الأول بمهرجان برلين، حيث حصل على جائزة منظمة العفو الدولية وحصل على المركز الثاني كأفضل فيلم روائي في قسم البانوراما بتصويت الجمهور، ثم بعدها توالت المهرجانات والجوائز التي حصل عليها الفيلم مثل جائزتي أفضل إخراج وأفضل سيناريو من مهرجان فالنسيا وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان ديربان السينمائي الدولي، وجائزة هوجو الذهبية من مهرجان شيكاغو السينمائي.

تفاصيل فيلم المراهقون

جدير بالذكر أن فيلم "المرهقون" من إخراج وإنتاج عمرو جمال، وشارك في كتابة السيناريو مازن رفعت، وبطولة الفيلم خالد حمدان وعبير محمد وسماح العمراني وأوسام عبد الرحمن، وتدور قصة الفيلم حول معاناة زوجين في إيجاد طريقة للإجهاض رغم موقف مجتمعهما المحافظ تجاه هذا الأمر، مما يجبر العائلة على اتخاذ قرارات صعبة للنجاة من هذا المأزق.