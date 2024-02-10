السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بالسلام الوطني وقراءة الفاتحة".. افتتاح فعاليات مهرجان بغداد السينمائي

بغداد السينمائي الدولي
بغداد السينمائي الدولي

افتتح مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى من خلال عزف السلام الوطني العراقي، ثم قام المسئولين عن المهرجان بالطلب من الضيوف قراءه الفاتحه على شهداء العراق معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة .

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وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي يتحدث عن المهرجان

واستكملت فعاليات حفل الافتتاح بكلمه من وزير الثقافة والسياحة والاثار احمد فكاك البدراني، مؤكدا عن سعادتة الغامرة باقامة المهرجان بمشاركة عربية واسعة ومميزة، لافتا الى ان السينما وجودها مهم لتؤرخ تفاصيل الازمان وما يحدث فيها، ولعل ذلك ما جعل المدن الكبرى في العالم تحتضن المهرجانات المختلفة، لتكون بغداد واحدة من هؤلاء المدن العالمية .


وتواصل المهرجان بكلمة لنقيب الفنانين العراقيين جبار جودي الذي استقبل كامل ضيوف المهرجان بالسلام بشكل شخصي قبل دخولهم قاعة الحفل بسينما المنصور، حيث رحب جبار بحاضري الحفل، معبرا عن سعادته باقامة المهرجان بمشاركة عربية كبيرة ومؤكدا على ان هناك مهرجان سينمائي اخر بالسلمانية خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

تواصلت فعاليات حفل الافتتاح بفقرة غنائية من خلال أوبريت عراقي تناول تفاصيل حياتية بدولة العراق،وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين من خارج العراق ، كما قدمت المطربة سارة محمد وبجانبها عازف البيانو حسن مكية فقرة غنائية مميزة حملت دعما شديدا للقضية الفلسطينة بظهور المطربة بالشال الفلسطيني مقدمة أغنية يا قدس.


وتواصلت فعاليات حفل الافتتاح بتكريم خاص لاحمد البحراني مصمم جائزة المهرجان، الذي عبر عن سعادته بتقديم شكل الجائزة التي سيتم تسليمها للفائزين بنهايه المهرجان.

 

وتلى تكريم البحراني، تكريم لافت بعرض فيلم عن الفنان محمد شكري جميل الذي تم تسمية الدورة على اسمه.

 

وتوالت فقرات الحفل بالإعلان عن أسماء لجان التحكيم المختلفة بالمسابقات الخمسة والتي كان لمصر منها اثنين هما منال سلامه في الافلام القصيرة وعضوا بلجنة أفلام التحريك.

 

وكرم المهرجان فناني العراق، بجائزة انجاز العمر وهما المخرج محمد شكري جميل، قاسم الملاك وسامي قفطان، وبعدها تم عرض فيلم قصير مدتة ١٥ دقيقة عن اعمال شكري جميل ويتحدث خلاله عن تفاصيل حياته العملية.

 

وانتهت فعاليات الدورة بعرض فيلم الافتتاح وداعا جوليا.

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