مهرجان بغداد السينمائى.. "الدستور" يرصد أبرز لمحات حفل الافتتاح

شهدت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان بغداد السينمائي الدولي اهتمامًا كبيرًا من السلطات العراقية، وخرج الحفل بمستوى راقٍ.

قراءة الفاتحة للشهداء العراقيين

ومع انطلاق الدورة الأولى وحفل الافتتاح لم ينس القائمون على المهرجان الشهداء من الجيش العراقي والمواطنين الذين راحوا ضحية الإرهاب في السنوات الماضية.

أغانٍ وفقرات تعبر عن هوية العراق

وشهد الحفل 4 فقرات غنائية منها ما اعتمد على الغناء المنفرد بأصوات عراقية رائعة تغني بالفصحى، ومنها أوبريت ظهر فيه عدد من الراقصين الذين أظهروا الحالة الشعبية والتقاليد التي تتميز بها العراق وسط تصفيق حار من الحضور.

القضية الفلسطينية

ووجه المهرجان التحية لفلسطين من خلال أغنية "زهرة المدائن" والتي غنتها المطربة العراقية سارة محمد، حيث ارتدت الشال الفلسطيني، بينما تغنت بأغنية السيدة فيروز، بالإضافة إلى ميدلي لأشهر الأغنيات.

مشاركة فنية عربية

وشارك في مهرجان بغداد السينمائي الدولي مجموعة كبيرة من الفنانين العرب ورؤساء مهرجانات دولية من عمان ومصر وغيرهما.

حضور جماهيري ضخم

وامتلأت القاعة بالجمهور الذي جاء لمتابعة حفل الافتتاح ما أعطى لمحة جمالية لحفل الافتتاح، والذي تابع فيلم الافتتاح "وداعًا جوليا".

مهرجان بغداد السينمائي

مهرجان بغداد السينمائي

مهرجان بغداد السينمائي