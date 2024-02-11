عبدالعزيز مخيون: زُرت العراق كثيرًا وبغداد السينمائى سيعيد العراق للإبداع

أكد الفنان القدير عبدالعزيز مخيون أن السينما العراقية قدمت نجومًا كبارًا مثل محمد شكري جميل، لافتًا إلى أن هناك ممثلين وقامات كبيرة في العراق.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى بتصريح لـ"الدستور"، مؤكدًا أن العراق تعرض لظروف قاسية جدًا وتحمل الكثير خلال سنوات وهذا أثر على الإبداع، لافتًا إلى أن هذا المهرجان هو بداية نهضة وعودة للفن والإبداع من جديد.

واستكمل قائلًا: "لقد زرت العراق كثيرًا في الماضي وهذه هي الزيارة الأولى لي منذ 2002، وتربطني علاقات عديدة مع فنانين عراقيين".

افتتاح مهرجان بغداد السينمائي

وكان قد افتتح أمس السبت مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى من خلال عزف السلام الوطني العراقي، ثم قام المسئولون عن المهرجان بالطلب من الضيوف قراءة الفاتحة على شهداء العراق معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة.

أحيت المطربة العراقية "خيال" حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي، حيث تغنت بأغنية من التراث البصري ولاقت الأغنية إعجابًا وثناء من جمهور المهرجان على صوتها.

يشارك أحد عشر فيلمًا في مسابقة الأفلام - الروائية الطويلة بينها فیلمان عراقیان (آخر السعاة) للمخرج سعد العصامي - وميسي بغداد للمخرج سهيم عمر خليفة، وضمت قائمة الأفلام العربية - (المرهقون) للمخرج اليمني عمر جمال - في عرضه العربي الأول، ورحلة يوسف - للمخرج السوري جود سعيد وطرف - (الخيط) للمخرج المصري شريف شعبان و(حمى البحر الأبيض المتوسط) للمخرجة الفلسطينية مها الحاج، ومطلقات - الدار البيضاء للمخرج المغربي محمد عهد بن سودة و(الشرنقة) للمخرج الكويتي أحمد التركيت و(وداعًا جوليا) - للمخرج السوداني محمد كوردفاني، و(إن شاء الله ولد) للمخرج الأردني أمجد الرشيد.