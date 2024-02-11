الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وصول الفنان السورى دريد لحام لحضور فعاليات مهرجان بغداد السينمائى الدولى

دريد لحام
دريد لحام

حضر إلى العاصمة العراقية بغداد الفنان الكبير دريد لحام، لحضور فعاليات مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى. 

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وتواجد لحام برفقة الوفد الفني المشارك ضمن فعاليات المهرجان، على أن يحضر عدد من الفعاليات الفنية خلال الساعات المقبلة.

افتتاح مهرجان بغداد السينمائي الدولي 

وكان قد افتتح أمس السبت مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى من خلال عزف السلام الوطني العراقي، ثم قام المسئولون عن المهرجان بالطلب من الضيوف قراءة الفاتحة على شهداء العراق معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة.

أحيت المطربة العراقية "خيال" حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي، حيث تغنت بأغنية من التراث البصري ولاقت الأغنية إعجابًا وثناء من جمهور المهرجان على صوتها.

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