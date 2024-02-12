عرض 19 عملا سينمائيا مميزا في ثاني أيام مهرجان بغداد السينمائي الدولي

استضاف مبنى دائرة السينما والمسرح بالعراق، تسعة عشر فيلمًا وثائقيًا وتسجيليًا قصيرًا وطويلا وذلك خلال ثاني أيام مهرجان بغداد السينمائي.

أفلام عرضت في اليوم الثاني لبغداد السينمائي

فتم عرض فيلم "ترانزيت" وهو فيلم روائي قصير من ست عشرة دقيقة، يتناول موضوعة غرائبية عن أرشيف سجل الموتى، تأليف ياسر موسى إنتاج قنوات كربلاء الفضائية بطولة: أسعد عبد المجيد، وعرض فيلم “شارع شامبليون” وهو فيلم تسجيلي من مصر مأخوذ عن قصة ناهد صلاح تتضمن تأملات مدينية ترصد فيها الكاتبة التحولات الاجتماعية والسياسية والعمرانية من وجهة نظر نسائية، أداء صوتي سلوى محمد علي.

وعرض فيلم "يد أمي" الذي رصد معاناة الموصليين أثناء احتلال مدينتهم من قبل "داعش" بطولة مجد سليك وعمر عدي ومحمد العمر وزياد طارق ومثنى حبيب وهاردي حسن، وعرض من مصر "16 مللي" الذي يروي قصة صبي يتعلق بالسينما ويحلم بالعمل مخرجًا بطولة مجدي البحيري ومصطفى أحمد ولمياء العبد وإيمي خليل وندى فاضل.

اما فيلم "نصف روح" مدته في 23 دقيقة، يحكي قصة عامل في مصنع قديم خارج المدينة.، وعرض يا امي وهو من إخراج كاردينا، كما عرض فيلم "إن شاءالله ولد" وفيلم حمى "البحر الأبيض المتوسط" وعدد آخر من الأفلام المميزة افتتاح مهرجان بغداد السينمائي الدولي



وكان مهرجان بغداد السينمائي الدولي قد افتتح، السبت، في دورته الأولى من خلال عزف السلام الوطني العراقي، ثم قام المسئولون عن المهرجان بالطلب من الضيوف قراءة الفاتحة على شهداء العراق معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة.

وأحيت المطربة العراقية "خيال" حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي، حيث تغنت بأغنية من التراث البصري، ولاقت الأغنية إعجابًا وثناء من جمهور المهرجان على صوتها.