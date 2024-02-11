الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حضور جماهيري مكثف خلال عرض فيلم فلسطيني وأردني في العراق

قاعة العرض
قاعة العرض

ردود أفعال إيجابية وتواجد جماهيري كبير شهدته قاعة المسرح الوطني بالعاصمة العراقية بغداد، خلال عرض الفيلم الأردني “إن شاء الله” وكذلك الفيلم الفلسطيني “حمى البحر الأبيض المتوسط”، ضمن عروض أفلام المسابقة الخاصة بالأفلام الروائية الطويلة، لمهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورت الأولى.

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الأفلام لاقت تفاعلاً جماهيريًا كبيرًا وضخمًا للغاية، حيث امتلئت القاعة بالجمهور الذي حضر لمشاهدة الأفلام الجديدة على الشعب العراقي.

ويروي قصة الأرملة الشابة نوال التي تتعرض لخطر فقدان منزلها ومنزل ابنتها، وتجد نفسها محاصرة ومحرومة من الخيارات، لكنها تقرر المقاومة.

أما فيلم حمى البحر الأبيض المتوسط من بطولة عامر حليحل وأشرف فرح وعنات حديد وتتناول أحداثه قصة وليد الذي يعيش برفقة عائلته لكنه يعاني من الاكتئاب بسبب عدم تحقيق ذاته في مهنة الكتابة حتى يتعرف على جاره المحتال جلال فتنشأ بينهما علاقة صداقة تتحول لاحقا إلى مأساة.

المسرح الوطني بالعاصمة العراقية الفيلم الاردني “يارب ولد” الفيلم الفلسطيني “حمى البحر الابيض المتوسط بغداد السينمائي الدول بغداد السينمائي

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