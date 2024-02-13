الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل فعاليات اليوم الثالث لمهرجان بغداد السينمائى الدولى

المسرح الوطني العراقي
المسرح الوطني العراقي

يواصل مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى، حالة التوهج الفني الذي يحدثه خلال فعالياته المختلفة، والتي تواجد فيها الجمهور بشكل كبير، خاصة مع العروض الصباحية والتي كان للعراق فيها نصيب الأسد من حيث عدد الأعمال التي تم عرضها. 

جمهور العراق في دور العرض المختلفة

فعرض خلال اليوم الثالث من المهرجان، ١١ عملا فنيا ما بين الروائي القصير والأعمال الوثائقية وغيرها، وهو ما جعل أعداد الجمهور تتزايد تدريجيا على مدار اليوم،  الذي انقسم على مكانين أولهما سينما الرشيد صباحا ومساء بالمسرح الوطني العراقي، كما كان لمصر نصيب كبير من الأعمال المعروضة في ثالث أيام الفعاليات بعرض أفلام “حمزة، شيرين، أكراد مصر”، والذين لاقوا تحية كبيرة من الجمهور الذي شاهدهم، وجاءت في المركز الثالث السينما اليمنية بعمليين هما “سطل والمرهقون”.

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خيال.. موهبة عراقية نالت إعجاب جمهور مهرجان بغداد السينمائي

مهرجان بغداد السينمائي

ويشارك 11 فيلمًا في مسابقة الأفلام - الروائية الطويلة بينها فیلمان عراقیان (آخر السعاة) للمخرج سعد العصامي - و(ميسي بغداد) للمخرج سهيم عمر خليفة، وضمت قائمة الأفلام العربية - (المرهقون للمخرج اليمني عمر جمال - في عرضه العربي الأول، ورحلة يوسف - للمخرج السوري جود سعيد و(طرف الخيط) للمخرج المصري شريف شعبان و(حمى البحر الأبيض المتوسط) للمخرجة الفلسطينية مها الحاج، ومطلقات - الدار البيضاء للمخرج المغربي محمد عهد بن سودة و(الشرنقة) للمخرج الكويتي أحمد التركيت ووداعًا جوليا - للمخرج السوداني محمد كوردفاني، وإن شاء الله ولد للمخرج الأردني أمجد الرشيد.

وكان قد افتتح السبت مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى من خلال عزف السلام الوطني العراقي، ثم قام المسئولون عن المهرجان بالطلب من الضيوف قراءة الفاتحة على شهداء العراق معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة.

وأحيت المطربة العراقية "خيال" حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي، حيث تغنت بأغنية من التراث البصري ولاقت الأغنية إعجابًا وثناء من جمهور المهرجان على صوتها.

مهرجان بغداد السينمائي الدولي مهرجان بغداد بغداد السينمائي جمهور العراق في دور العرض المختلفة للعراق مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى

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