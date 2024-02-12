5 عروض أبهرت الجمهور في ثاني أيام مهرجان بغداد السينمائي

عرض بالمسرح الوطني، 5 أفلام لاقت استحسان الجمهور ضمن مهرجان بغداد السينمائي الدولي، في ثاني أيام الفعاليات الرسمية للأعمال المشاركة في الدورة الحالية الممتدة حتى الأربعاء المقبل.

أول الأفلام كان بكاء السيدة الجليلة وهو فيلم عراقي قصير، إخراج علي البياتي سيناريو وتمثيل رويدة عباس، إلى جانب علي البياتي ومحسن الجيلاوي وسلوى الخياط وشاهندة وفاطمة علي، تدور قصة الفيلم حول تعلق مرأة بزوجها المتوفي رافضة فكرة موته أو قتله.

تلاه عرض الفيلم العراقي القصير «شعلة» - الذي يتناول تأثير بيئة محافظة البصرة من خلال شعلة النفط التي تسبب أمراضًا تؤدي إلى وفاة الأطفال فإحتجوا منتفضين، الفيلم سيناريو وإخراج هاني القريشي تمثيل حسن کاظم، ويوسف الحجاج وطالب البديري.

أعمال عرضت في اليوم الأول لبغداد السينمائي

وتم عرض الفيلم الأردني الطويل «إن شاء الله ولد قصة وإخراج أمجد الرشيد.. تناول تعرض المرأة إلى هجمات من المجتمع بعد أن يتوفى زوجها، حيث يطمع فيها الجميع، الفيلم حصل على إشادات المخرجين جعفر مراد وأسعد الهلالي، مؤكدين أنه من الأفلام المميزة، كما عرض الفيلم الفلسطيني «حمى البحر الأبيض المتوسط» إخراج وتأليف مها حاج وهو آخر الأفلام التي تم عرضها، وتدور أحداثه حول «وليد» الذي يعيش في حيفا مع زوجته وأطفاله، حالمًا بالحصول على الشهرة في الكتابة، لكن معاناته من الإكتئاب المزمن تدخله في صراعات تقوده إلى طريق صعب.، وهو بطولة عامر حليحل وأشرف فرح، وعنات حديد وسمير إلياس، وسينثيا سليم، وشاد نكانبورا.

كما قد عرض خلال الفعاليات الأولى للمهرجان أكثر من عمل فني من ضمنها الفيلم الوثائقي المصري شامبليون للناقدة والكاتبة ناهد صلاح، الذي قوبل بتصفيق حار من قبل الجمهور الذي تابع الفيلم الذي المأخوذ عن قصة "تأملات مدينية.. شارع شامبليون" من المجموعة القصصية "دومينو".

مهرجان بغداد السينمائي