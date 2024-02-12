الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

5 عروض أبهرت الجمهور في ثاني أيام مهرجان بغداد السينمائي

بوسترات مهرجان بغداد
بوسترات مهرجان بغداد السينمائي

عرض بالمسرح الوطني، 5 أفلام لاقت استحسان الجمهور ضمن مهرجان بغداد السينمائي الدولي، في ثاني أيام الفعاليات الرسمية للأعمال المشاركة في الدورة الحالية الممتدة حتى الأربعاء المقبل.

txt

حضور جماهيرى مكثف خلال عرض فيلم فلسطينى وأردنى فى العراق

txt

حضور جماهيرى لافت لـ"بغداد السينمائى" وتصفيق حار للفيلم المصرى "شارع شامبليون"

txt

جبار جودى: السينما العراقية فى حالة تطور شديدة ونسعى للأفضل

txt

وصول الفنان السورى دريد لحام لحضور فعاليات مهرجان بغداد السينمائى الدولى

txt

عبدالعزيز مخيون: زُرت العراق كثيرًا وبغداد السينمائى سيعيد العراق للإبداع

txt

مهرجان بغداد السينمائى.. "الدستور" يرصد أبرز لمحات حفل الافتتاح

txt

خيال.. موهبة عراقية نالت إعجاب جمهور مهرجان بغداد السينمائي

txt

"بالسلام الوطني وقراءة الفاتحة".. افتتاح فعاليات مهرجان بغداد السينمائي

txt

الاستعدادات الأولى لحفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائى (صور)

txt

السفير المصرى بالعراق يلتقى وفد الإعلاميين والفنانين على هامش مهرجان بغداد السينمائى

أول الأفلام كان بكاء السيدة الجليلة وهو فيلم عراقي قصير، إخراج علي البياتي سيناريو وتمثيل رويدة عباس، إلى جانب علي البياتي ومحسن الجيلاوي وسلوى الخياط وشاهندة وفاطمة علي، تدور قصة الفيلم حول تعلق مرأة بزوجها المتوفي رافضة فكرة موته أو قتله.

تلاه عرض الفيلم العراقي القصير «شعلة» - الذي يتناول تأثير بيئة محافظة البصرة من خلال شعلة النفط التي تسبب أمراضًا تؤدي إلى وفاة الأطفال فإحتجوا منتفضين، الفيلم سيناريو وإخراج هاني القريشي تمثيل حسن کاظم، ويوسف الحجاج وطالب البديري.

أعمال عرضت في اليوم الأول لبغداد السينمائي 

وتم عرض الفيلم الأردني الطويل «إن شاء الله ولد قصة وإخراج أمجد الرشيد.. تناول تعرض المرأة إلى هجمات من المجتمع بعد أن يتوفى زوجها، حيث يطمع فيها الجميع، الفيلم حصل على إشادات المخرجين جعفر مراد وأسعد الهلالي، مؤكدين أنه من الأفلام المميزة، كما عرض الفيلم الفلسطيني «حمى البحر الأبيض المتوسط» إخراج وتأليف مها حاج وهو آخر الأفلام التي تم عرضها، وتدور أحداثه حول «وليد» الذي يعيش في حيفا مع زوجته وأطفاله، حالمًا بالحصول على الشهرة في الكتابة، لكن معاناته من الإكتئاب المزمن تدخله في صراعات تقوده إلى طريق صعب.، وهو بطولة عامر حليحل وأشرف فرح، وعنات حديد وسمير إلياس، وسينثيا سليم، وشاد نكانبورا.

كما قد عرض خلال الفعاليات الأولى للمهرجان أكثر من عمل فني من ضمنها الفيلم الوثائقي المصري شامبليون للناقدة والكاتبة ناهد صلاح، الذي قوبل بتصفيق حار من قبل الجمهور الذي تابع الفيلم الذي المأخوذ عن قصة "تأملات مدينية.. شارع شامبليون" من المجموعة القصصية "دومينو".

مهرجان بغداد السينمائي
مهرجان بغداد السينمائي
مهرجان بغداد السينمائي
مهرجان بغداد السينمائي
المسرح الوطني مهرجان بغداد السينمائي الدولي مهرجان بغداد بكاء السيدة الجليلة رويدة عباس

مواد متعلقة

حضور جماهيرى مكثف خلال عرض فيلم فلسطينى وأردنى فى العراق

حضور جماهيرى لافت لـ"بغداد السينمائى" وتصفيق حار للفيلم المصرى "شارع شامبليون"

جبار جودى: السينما العراقية فى حالة تطور شديدة ونسعى للأفضل

وصول الفنان السورى دريد لحام لحضور فعاليات مهرجان بغداد السينمائى الدولى

عبدالعزيز مخيون: زُرت العراق كثيرًا وبغداد السينمائى سيعيد العراق للإبداع

مهرجان بغداد السينمائى.. "الدستور" يرصد أبرز لمحات حفل الافتتاح

خيال.. موهبة عراقية نالت إعجاب جمهور مهرجان بغداد السينمائي

"بالسلام الوطني وقراءة الفاتحة".. افتتاح فعاليات مهرجان بغداد السينمائي

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: نقل المحتجزين الإسرائيليين المحررين لمستشفى بوسط إسرائيل

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قتلى وجرحى من الاحتلال سقطوا فى كمين بخان يونس (فيديو)

للجرام والسبيكة.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 12-2-2024

اليوم.. نظر طعون المتهمين في "حادث قطاري طهطا"

الاحتلال: الشاباك وكوماندوز الجيش والبحرية واليمام شاركوا في تحرير رهينتين برفح الفلسطينية

استكمال محاكمة المتهم المتسبب في وفاه الفنان أشرف عبدالغفور اليوم الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح