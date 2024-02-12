الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

3 أفلام مصرية تشارك في ثالث أيام "بغداد السينمائي"

بغداد السينمائي
بغداد السينمائي

 تتواصل  اليوم  الاثنين، أيام فعاليات مهرجان بغداد السينمائي الدولي، بمشاركة 19عملا فنيا من بينهم 3 أعمال مصرية مميزة، يترقب متابعتها من قبل الجمهور والنقاد الحاضرين لمتابعة المهرجان. 

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أفلام مصرية مشاركة في "بغداد السينمائي"

وينطلق في الحادية عشر صباحا بسينما الرشيد عرض الاعمال المختلفة، فيعرض من الجانب المصري فيلم الأكراد في مصر للمخرج زهي كامل، ثم يعرض فيلم فطيمة لاحمد كامل ثم يعرض فيلم حمزة وجميعهما أفلام قصيرة.

كما يتم يعرض 16 فيلما عربيا، من بينها فيلم زيرو لأسعد الهلالي من العراق، وفيلم كيمر عرب لرانيا حمزة من العراق، وفيلم ستطل لعادل الهيمي من اليمن، وفيلم سكتش لعدي عبدالكاظم من العراق، وفيلم حلم على الحائط من العراق لإياد عبدالحسين، وفيلم العزلة لجمال غيلان من البحرين، وفيلم الموجة الاخيرة من المغرب، وخطاف من العراق، وفيلم شيرين من العراق، وحزام العفة من العراق، وزوج احتياط من العراق، وفيلم ميسي بغداد من العراق، وفيلمي مظلة وجاجوبا من العراق، وأخيرا المرهقون من اليمن.

تفاصيل الأفلام الروائية الطويلة في بغداد السينمائي 

ويشارك 11 فيلمًا في مسابقة الأفلام - الروائية الطويلة بينها فیلمان عراقیان (آخر السعاة) للمخرج سعد العصامي - وميسي بغداد للمخرج سهيم عمر خليفة، وضمت قائمة الأفلام العربية - (المرهقون للمخرج اليمني عمر جمال - في عرضه العربي الأول، ورحلة يوسف - للمخرج السوري جود سعيد و(طرف الخيط) للمخرج المصري شريف شعبان و(حمى البحر الأبيض المتوسط) للمخرجة الفلسطينية مها الحاج، ومطلقات - الدار البيضاء للمخرج المغربي محمد عهد بن سودة و(الشرنقة) للمخرج الكويتي أحمد التركيت ووداعًا جوليا - للمخرج السوداني محمد كوردفاني، وإن شاء الله ولد للمخرج الأردني أمجد الرشيد.

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