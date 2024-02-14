الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تصفيق شديد لـ"بنات ألفة" و"طرف الخيط" بمهرجان بغداد السينمائي

المسرح الوطني
المسرح الوطني

نجاح كبير لفعاليات اليوم الرابع من مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى، وذلك عقب عرض العديد من الأعمال الفنية المميزة والتي كانت خاصة تنتمي لمسابقة الفيلم الروائي الطويل، بعدما عرض فيلمي "بنات ألفة" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية و"طرف الخيط" للمخرج المصري  شريف شعبان.

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ومع عرض العملين لقيا ترحابَا شديدًا من قبل الجمهور العراقي والعربي الحاضر لعرض العملين، وذلك على المسرح الوطني في العاصمة العراقية بغداد.

تفاصيل فيلم بنات ألفة 

بداية تم عرض الفيلم التونسي "بنات ألفة" والذي تناول قصه أم لديها أربع بنات، تم الزج بابنتين في عمليات إرهابية بعدما انضمتا لداعش في ليبيا حيث قام الإخوان في تونس بعد الثورة بضمهما للجماعة الإرهابية ليتم القبض عليهما بعد ذلك وتم الحكم عليهم بـ١٦ عامًا في ٢٠٢٣، فاعتبرتهما الأم توفيتا، إلا أن إحد البنات أنجبت طفلة وتم وضعها في أحد السجون بيليبا.

العمل لاقى حالة نجاح جماهيري كبير لتنفيذه عبر مزيج من الجانب التمثيلي الذي ظهرت فيه هند صبري وبين الأعمال الوثائقية بشكل مريح لفهم العمل وتفاصيله.

الفيلم قصة حقيقية كتبتها وأخرجتها كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه، وبطولة هند صبري، وتم تصويره في تونس العام الماضي، وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها "ألفة" لديها أربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

وعرض فيلم طرف الخيط، عمل روائي طويل مدة عرضه حوالي 71 دقيقة، وتدور أحداثه في قالب غنائي استعراضي مزيج بين الأنيميشن والشخصيات الواقعية حول فنان جسد معانات مشواره الفني في رواية مصورة، نجحت شخصياتها الكاركاتيرية في تحريره من تلك القيود لتصبح نهاية لروايته المصورة وبداية جديدة لتحقيق حلمه ومشوار فني جديد بأمل جديد.

اليوم الرابع من مهرجان بغداد اليوم الرابع من مهرجان بغداد السينمائي اليوم الرابع من مهرجان بغداد السينمائي الدولي اليوم الرابع من مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى تفاصيل فيلم بنات ألفة

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