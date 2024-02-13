20 فيلما سينمائيا من ثماني دول عربية في رابع أيام "بغداد السينمائي"

يستكمل مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى، عرض أعماله السينمائية المشاركة في الفعاليات هذه الفترة، والتي تختتم غدا الأربعاء، حيث يعرض اليوم 20 عملا فنيا متنوعا بين الأفلام القصيرة والطويلة وأفلام التحريك والوثائقية، وكذلك فضاءات عراقية.

ويشارك خلال فعاليات اليوم الرابع، 8 دول عربية بواقع 9 أفلام مشاركة من العراق، هما “طيف” لهيثم عادل، “استمرارية” لمحمد فوزي، “دويرة” لسيف صباح، “هايبو” لعلي سهر، “البرعم” والسقوط وحارس اور والزهرة الارجوانية، ونصب الحرية لحيدر موسى.

الأفلام المصرية في بغداد السينمائي

ويعرض من مصر 3 أفلام هما “تطبيش” لرولا أشرف، ويعاد فيلم عيسى الطريق إلى الجنة لمراد مصطفى، وفيلم “طرف خيط” لشريف شعبان وتدور أحداثه في قالب غنائي استعراضي مزيج بين الأنيميشن والشخصيات الواقعية حول فنان جسد معانات مشواره الفني في رواية مصورة، نجحت شخصياتها الكاركاتيرية في تحريره من تلك القيود لتصبح نهاية لروايته المصورة وبداية جديدة لتحقيق حلمه ومشوار فني جديد بأمل.

يعرض خلال اليوم الرابع من مهرجان بغداد السينمائي فيلمان من دولة سوريا هما “رحلة يوسف” لجود سعيد وفيلم “فوتوغراف” للمهند كلثوم، وفيلمين من فلسطين هما “مي” للمخرج صلاح الحو وفيلم فلسطين 87 للمخرج بلال الخطيب.

تشارك كلا من البحرين بفيلم عروس البحر، والكويت بفيلم “الشرنئة”، وعمان بفيلم “جنة الطيور”، وتونس “بتات الفت”.

وكان قد افتتح السبت، مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى من خلال عزف السلام الوطني العراقي، ثم قام المسئولون عن المهرجان بالطلب من الضيوف قراءة الفاتحة على شهداء العراق، معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة.

أحيت المطربة العراقية "خيال" حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي، حيث تغنت بأغنية من التراث البصري ولاقت الأغنية إعجابًا وثناء من جمهور المهرجان على صوتها.