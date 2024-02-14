حضور جماهيري حاشد لعرض «يومين» .. دريد لحام يخطف الأضواء فى «بغداد السينمائي»

حالة نجاح كبيرة احدثها فيلم “يومين” للنجم السوري دريد لحام، عند عرضه بالعراق، وشهد العمل حالة رواج بين الجمهور العراقي الذي تسابق لمشاهدته بجانب عدد من الوفود العربية من الفنانين والصحفيين، ليرفع لافتة كامل العدد، خلال فعاليات اليوم الاخير لمهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى.

وعبر دريد لحام عن سعادته، مؤكدا فى تصريحاته للدستور، أن الجمهور العراقي والعربي شغوف دائما للفن والفنانين.

قصة العمل

فيلم "يومين" يحكي قصة نغم (شهد الزلق) وصباح (جاد دباغ)، طفلان يهربان من تعنيف والدهما (حازم زيدان) لأمهما (نجاح مختار) بعد كل مرة يعود فيها الأب إلى البيت مخمورًا أو خاسرًا على طاولة القمار.

تندلع أحداث الشريط (100 دقيقة) بعد مكيدة لطيفة يحيكها الولدان، فيلوذان بعربة تنقل الخضراوات والفواكه من أسواق العاصمة إلى قرية في ريف دمشق، ويحدث أن يكون صاحب العربة هو غيث (دريد لحام) الرجل المسن المشهود له بالحكمة والنزاهة، ويعيش وابنته الوحيدة (رنا شميس) من العمل في دكان السمانة وصيانة الأجهزة الكهربائية.

العمل من بطولة دريد لحام، رنا شميس، حازم مختار، شهد الزلق وجاد دباغ وهو اخراج باسل الخياط.

ويشارك 11 فيلمًا في مسابقة الأفلام - الروائية الطويلة بينها فیلمان عراقیان (آخر السعاة) للمخرج سعد العصامي - و(ميسي بغداد) للمخرج سهيم عمر خليفة، وضمت قائمة الأفلام العربية - (المرهقون للمخرج اليمني عمر جمال - في عرضه العربي الأول، ورحلة يوسف - للمخرج السوري جود سعيد و(طرف الخيط) للمخرج المصري شريف شعبان و(حمى البحر الأبيض المتوسط) للمخرجة الفلسطينية مها الحاج، ومطلقات - الدار البيضاء للمخرج المغربي محمد عهد بن سودة و(الشرنقة) للمخرج الكويتي أحمد التركيت ووداعًا جوليا - للمخرج السوداني محمد كوردفاني، وإن شاء الله ولد للمخرج الأردني أمجد الرشيد.

وكان قد افتتح السبت مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى من خلال عزف السلام الوطني العراقي، ثم قام المسئولون عن المهرجان بالطلب من الضيوف قراءة الفاتحة على شهداء العراق، معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة.

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