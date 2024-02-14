العراق وفلسطين يسيطران على جوائز الأفلام القصيرة وفضاءات العراق في بغداد السينمائي

أعلنت اللجنة المنظمة لحفل ختام مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى عن جوائز مسابقتي الأفلام القصيرة التي تشارك فيها الممثلة المصرية منال سلامة في عضوية لجنة التحكيم بجانب مسابقة فضاءات السينما العراقية الجديدة.

كما أعلنت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة من خلال رئيس اللجنة صلاح كريم عن حصول أفلام الحفرة من لبنان عاة شهادة تنوية في فئة التصوير، وشهادة تنوية عن سيناريو الفيلم العراقي يا أمي، وشهادة تنوية عن فيلم فوتوغرافي السوري، أما جائزة أفضل فيلم فحصل عليها فيلم ترانزيت من العراق والفيلم الفلسطيني فلسطين ٨٧.

الأفلام الحاصلة على جوائز فضاءات عراقية جديدة

وأعلن استناد حداد عن أسماء جوائز الأفلام الحاصلة على جوائز مسابقة أفلام فضاءات السينما العراقية الجديدة والتي يعود الفضل لتدشينها من خلال نقابة الفنانين العراقيين، حيث حصل فيلم نصب الحرية لحيدر موسى على المركز الثالث، وحصل فيلم مظلة لحيدر فهد على المركز الثاني، فيما نال فيلم شعلة لرامي قريشي.

وكان مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى، افتتح السبت الماضي، من خلال عزف السلام الوطني العراقي، ثم قام المسئولون عن المهرجان بالطلب من الضيوف قراءة الفاتحة على شهداء العراق معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة.

أحيت المطربة العراقية "خيال" حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي، حيث تغنت بأغنية من التراث البصري ولاقت الأغنية إعجابًا وثناء من جمهور المهرجان على صوتها.

ويشارك 11 فيلمًا في مسابقة الأفلام - الروائية الطويلة بينها فیلمان عراقیان (آخر السعاة) للمخرج سعد العصامي - و(ميسي بغداد) للمخرج سهيم عمر خليفة، وضمت قائمة الأفلام العربية - (المرهقون للمخرج اليمني عمر جمال - في عرضه العربي الأول، ورحلة يوسف - للمخرج السوري جود سعيد و(طرف الخيط) للمخرج المصري شريف شعبان و(حمى البحر الأبيض المتوسط) للمخرجة الفلسطينية مها الحاج، ومطلقات - الدار البيضاء للمخرج المغربي محمد عهد بن سودة و(الشرنقة) للمخرج الكويتي أحمد التركيت ووداعًا جوليا - للمخرج السوداني محمد كوردفاني، وإن شاء الله ولد للمخرج الأردني أمجد الرشيد.