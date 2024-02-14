الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليمن والعراق يحصدان جوائز مسابقتى الأفلام الوثائقية والأنيميشن فى بغداد السينمائى

بغداد السينمائي
بغداد السينمائي

انتهت منذ قليل فعاليات حفل ختام مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى بعدد من الفقرات الغنائية، والتي قدمها كل من عازف بركات وقاسم السلطان.

وأعلن القائمون على المهرجان أسماء الأعمال السينمائية الفائزة بالجوائز، حيث قام جبار جودي بتسليم الأعمال الحاصلة على الجوائز.

جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية

وأعلن ماهر مجيد رئيس مسابقة الافلام الوثائقية عن الأسماء الحاصلة على الجوائز، حيث نال بداية فيلم العراق زيرو وفيلم فلسطين مي، تنويها مميزا.

وحصد فيلم سطل لعادل الهيمي من اليمن على جائزة أفضل فيلم وثائقي مشارك في المهرجان.

جوائز مسابقة التحريك والأنيميشن

فيما أعلنت لجنة تحكيم التحريك والانيميشن من خلال عضو اللجنة زياد تركي عن حصول فيلمي زو من الأردن وفيلم طيف من العراق عن تنويها، وحصل فيلم سكتش لعدي عبدالكاظم من العراق.

وكان قد افتتح السبت مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى من خلال عزف السلام الوطني العراقي، ثم قام المسئولون عن المهرجان بالطلب من الضيوف قراءة الفاتحة على شهداء العراق، معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة.

أحيت المطربة العراقية "خيال" حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي، حيث تغنت بأغنية من التراث البصري ولاقت الأغنية إعجابًا وثناء من جمهور المهرجان على صوتها.

يشارك أحد عشر فيلمًا في مسابقة الأفلام- الروائية الطويلة بينها فیلمان عراقیان (آخر السعاة) للمخرج سعد العصامي- وميسي بغداد للمخرج سهيم عمر خليفة، وضمت قائمة الأفلام العربية- (المرهقون) للمخرج اليمني عمر جمال - في عرضه العربي الأول، ورحلة يوسف - للمخرج السوري جود سعيد وطرف- (الخيط) للمخرج المصري شريف شعبان و(حمى البحر الأبيض المتوسط) للمخرجة الفلسطينية مها الحاج، ومطلقات- الدار البيضاء للمخرج المغربي محمد عهد بن سودة و(الشرنقة) للمخرج الكويتي أحمد التركيت و(وداعًا جوليا) - للمخرج السوداني محمد كوردفاني، و(إن شاء الله ولد) للمخرج الأردني أمجد الرشيد.

فعاليات حفل ختام مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى فعاليات حفل ختام مهرجان بغداد السينمائي الدولي فعاليات حفل ختام مهرجان بغداد السينمائي ختام مهرجان بغداد السينمائي الدولي ختام مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى

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