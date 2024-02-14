الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتقاء الصحفي الفلسطيني معتز الغفري وأسرته بقصف الاحتلال في غزة

الصحفي الفلسطيني
الصحفي الفلسطيني الغفري ونجله

استشهد مساء اليوم الأربعاء، الصحفي الفلسطيني معتز مصطفى الغفري، وزوجته وابنهما جود، بقصف الاحتلال مركبة قرب بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

ونشرت وسائل الاعلام الفلسطينية، قبل قليل، مقاطع فيديو لمكان حادث استهداف الصحفي الفلسطيني الغفري وأسرته كامله.

الصحفي الفلسطيني ونجله
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وظهرت السيارة متفحمة ولم يتبقي منها غير الإطار الخارجي فقط، وفقا لما وثقته وكالة شهاب في فيديو لها.

"حريات الصحفيين" تدين استمرار استهداف الاحتلال الصهيونى للصحفيين فى غزة

وسبق، وأدانت لجنة الحريات بنقابة  الصحفيين المصريين، استمرار الانتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق الصحفيين فى قطاع غزة، والاستهداف المجرم المباشر لهم، الذى كان آخره أمس الأول استشهاد الزميلتين الصحفيتين آلاء حسن الهمص الصحفية فى وكالة سند للأنباء، ومواقع إعلامية أخرى، وأنغام أحمد عدوان الصحفية فى قناة فبراير الليبية، وذلك جرّاء القصف، والاستهداف المتواصل من قبل الاحتلال الصهيونى لمنازل المواطنين، والصحفيين على منطقتى رفح، وجباليا.

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كما أدانت اللجنة استهداف مراسل قناة الجزيرة إسماعيل أبوعمر، والمصورأحمد مطر وإصابتيهما بجروح خطيرة أدت لبتر قدم إسماعيل أبوعمر، إثر استهدافهما بمسيّرة صهيونية شمالى رفح جنوب القطاع.

وطالب اللجنة بفتح تحقيق دولى فى جرائم الحرب بحق الصحفيين، وملاحقة مجرمى الحرب قضائيًا، كما تناشد اللجنة كل صاحب ضمير لدعم الصحفيين المحاصرين فى غزة بتوفير وسيلة لوجستية لتسهيل عملهم، ووسائل السلامة المهنية، وتوفير الإنترنت حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم، ونقل صورة حقيقية لمجازرالإبادة الجماعية، التى يرتكبها الصهاينة وداعموهم.

وأكدت اللجنة كامل التضامن والتنسيق اليومى مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين لعمل كل ما يلزم فى هذا الشأن.

كما طالبت كل أصحاب الضمائر الحرة بالعمل لوقف الحصار، وفتح الباب أمام صحفيى العالم، وفى القلب منهم الصحفيون المصريون لدخول غزة، ومساندة الزملاء الفلسطينيين فى عملهم لنقل الحقيقة.

الصحفي الفلسطيني الغفري غزة الشيخ رضوان حريات الصحفيين

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