الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكي: حرب غزة على رأس مناقشات أردوغان في مصر

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

سلطت شبكة سي ان ان الامريكية، الضوء على زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى مصر اليوم الاربعاء، مشيرة الى أن زيارة اردوغان الى مصر جاءت بعد قطيعة منذ أكثر من عشر سنوات لمناقشة قضية غزة. 

واوضحت قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بأول زيارة له إلى مصر منذ عام 2012.

وأظهرت لقطات حية من وسائل الإعلام أردوغان في القاهرة، وهو ينزل من طائرته مع السيدة الأولى ويستقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 

الوضع في قطاع غزة 

 

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الصيرفى: زيارة أردوغان لمصر مكسب كبير للبلدين

ووفقاً للتقرير فمن المقرر أن يناقش أردوغان الوضع في قطاع غزة – بما في ذلك وقف إطلاق النار المحتمل وتقديم المساعدات – مع السيسي، بحسب متحدث باسم الرئاسة المصرية.

ومن حي الصدع في العلاقات بين تركيا ومصر، فقد وصلت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين  الرئيسيتين في منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى نقطة منخفضة بعد أن قاد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي انقلابًا عسكريًا للإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين، وهي أول حكومة منتخبة ديمقراطيًا في البلاد.

ذوبان الجليد في العلاقات الدبلوماسية

 فقط في عام 2021، بعد انتهاء الأزمة الدبلوماسية، بدأت العلاقات بين أنقرة والقاهرة في الدفء. وعلى الرغم من العلاقات السياسية المتوترة، زادت التجارة بأكثر من الضعف منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا حيز التنفيذ في عام 2007.

ويقول مراد أصلان، أستاذ السياسة الدولية بجامعة حسن كاليونجو، إن رحلة أردوغان تمثل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين.

وقال لشبكة CNN: “المنطقة بحاجة إلى التعاون، وليس المواجهة”.

وفي السياق ذاته، فقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

ووقع الرئيسان على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

 

أردوغان مصر زيارة الرئيس التركى غزة العلاقات بينهما

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