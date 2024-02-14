الصيرفى: زيارة أردوغان لمصر مكسب كبير للبلدين

قال النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد تتويجًا للتقارب الدبلوماسي التركي المصري في الفترة الأخيرة، وانتهاء مرحلة الخلافات بينهما بشكل تام.

ونوه الصيرفي، في تصريحات صحفية له اليوم، بأن ما يربط مصر سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا كبير للغاية، والبلدان في حاجة لتجاوز فترة القطيعة التي استمرت لنحو 13 عامًا متصلة.

ستسهم بشكل كبير في زيادة التفاهم

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ستسهم بشكل كبير في زيادة التفاهم والوصول إلى نقاط اتفاق في كثير من الملفات بين البلدين، مثل الملفات السياسية والاقتصادية، كما تكتسب أهمية خاصة أيضًا، لأنها تأتي بعد أكثر من 12 عامًا على قطيعة كانت شبه كاملة بين مصر وتركيا.

وقال الصيرفي إن الزيارة بها شق سياسي واقتصادي، وتؤكد على اعتراف الجميع ومنهم تركيا، بدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، وهو الدور الواضح للعالم أجمع في مختلف القضايا.

ولفت الصيرفي إلى الأهمية الاقتصادية للزيارة، فتركيا وفق بيانات رسمية مصرية السوق الأولى للصادرات المصرية، وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نشاطًا كبيرًا في الآونة الأخيرة على كل المستويات، الأمر الذي انعكس على نمو حركة التجارة والاستثمار.

واختتم الصيرفي أن زيارة الرئيس أردوغان مكسب كبير للبلدين على مختلف النواحي، وعليها تكثيف إعلامي ضخم باعتبار مصر وتركيا قوتين كبيرتين في المنطقة.

وكان قد وصل مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية لمصر هى الأولى منذ أكثر من 11 عامًا، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية.