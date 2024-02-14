الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ورثنا ورث طيب من عادل لبيب..

محافظ قنا: نسير وفق إستراتيجية وطنية في ملفات الصحة القمامة والبيئة

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أننا نسير في ملف تدوير القمامة وفق إستراتيجية وطنية، ونسير بخطوات ثابتة في هذا الملف ويشهد نجاحات كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفق خطط الحكومة وتوجيهات وزارة التنمية المحلية،  التي تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف في جميع المحافظات والأقاليم.

وأضاف "الداودي" أثناء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة 15 طلب إحاطة، مقدم من الهيئة البرلمانية لمحافظة قنا، وبحضور أشرف الداودي، محافظ قنا، أننا في محافظة قنا ورثنا ورث طيب جدًا من اللواء عادل لبيب محافظ قنا الأسبق، وقنا في المراكز الأولى في الارتقاء بالمستوى البيئي والصحي  والنظافة. 

وأوضح، أن هناك مصنعين قمامة وحاليًا بنعمل التالت بالتعاون مع الإنتاج الحربي وهناك محطات وسيطة بنظام عالمي حديث، بنجمع من المواطنين في منها بيروح المصانع وفيها منها بيدفن في مدافن صحية.

ولفت "الداودي" إلى أن هناك متابعة يومية وحملات مرورية على كافة المنشآت الصحيى ونعمل على توفير بيئة صحية ملائمة للمواطن القناوي.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية 15 طلب إحاطة، مقدم من الهيئة البرلمانية لمحافظة قنا، وبحضور أشرف الداودي، محافظ قنا.

وتناقش اللجنة الطلب المقدم من النائبة رحاب الغول، بشأن تقاعس وزارة الموارد المائية والري عن تنفيذ أعمال تغطية ترعة مكرم بقرية الشرقي بهجورة- مركز نجع حمادي – محافظة قنا، على الرغم من اعتماد المبالغ المخصصة لتنفيذ الأعمال في الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا 2023 /2024 (برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر).

كما تناقش اللجنة أيضًا، الطلب المقدم من النائبين، عبدالفتاح محمد الشحات، وسحر صدقي خليفة، بشأن تقنين أوضاع أهالي نجع فؤاد بالسحارة، بناحية النجمة والحمران – مركز أبوتشت – محافظة قنا وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث أن منازل أهالي النجع منشأة منذ أكثر من 60 عامًا على ترعة الحمرانية الملغاة، ويتم سداد قيمة الضرائب العقارية عنها بانتظام.

كما تناقش الطلبين الثالث والرابع بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة فدان من أملاك الري المخصصة للمجلس المحلي بأبوتشت– محافظة قنا، بغرض بناء مقابر جديدة عليها تتسع لدفن الموتى بقريتي (الزرايب، الرحابات) ونجع سباق.

وتناقش طلبي إحاطة مقدمين من النائبة حنان عوض، الأول بشأن انتشار حمى الضنك بين المواطنين نتيجة عدم رش البعوض والنموس القارض، الذي انتشر في محافظة قنا، وخاصة بمركزي قوص، دشنا، والثاني بشأن عدم تدعيم منطقة عزبة عثمان – بقرية أبودياب، غرب مركز دشنا – محافظة قنا، بأعمدة إنارة، حيث تتجاوز بها المسافة بين العمود والآخر 40 مترًا، وتعتبر منطقة زراعية ويوجد بها مساكن، فضلًا عن ضرورة تغيير محول الكهرباء المتهالك الكائن بالمنطقة.

بينما ستتم مناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائب عبدالفتاح محمد الشحات، الأول بشأن رفع أسلاك الضغط العالي، التي تمر بعدد كبير من المنازل داخل الكتلة السكنية بقرية سمهود، مع العلم أنه تم إنشاء كابلات أرضية بمسافة تبلغ 130 متر تقريبًا، فضلًا عن ضرورة تركيب أعمدة إنارة للمناطق الكائنة داخل الحيز العمراني للقرية وعدد من القرى بمركزي أبوتشت وفرشوط، والثاني: عدم توافر أعمدة الإنارة بمعظم قرى مركزي أبوتشت، فرشوط ونجوعهما، وعدم استغلال أعمدة الإنارة القديمة التي تم استبدالها بأخرى حديثة، مما يشكل إهدارًا للمال العام ويساهم في انتشار جرائم السرقة بالطرق العامة، فضلًا عن عدم رصف الطرق الداخلية المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة بالرغم من انتهاء جميع الأعمال بها، على سبيل المثال الطرق الآتية: (الرزقة – الخزان، أبوتشت- نجع حمادي- فرشوط (الخلابيصي) فرشوط – نجع حمادي من الناحية الغربية (السلخانة) وفرشوط القمانة).

وتناقش اللجنة موضوعي طلبي إحاطة المقدمين من النائب عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن سرعة قيام اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة باتخاذ الإجراءات المتبعة لتقدير ثمن قطعة الأرض المخصصة بالصحراء الغربية خارج الزمام لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المعلمين بمركز فرشوط بمحافظة قنا ومساحتها 50 فدانًا لبناء مدينة سكنية للمعلمين عليها.

كما تناقش اللجنة طلب النائبة رحاب الغول، بشأن سرعة استكمال بناء دورين بالمدرسة الابتدائية الحديثة بقرية الغربي بهجورة- مركز نجع حمادي – محافظة قنا، لاستيعاب الكثافة العددية لتلاميذ المدرسة.

وتناقش اللجنة أيضا طلب النائبة رحاب الغول، بشأن غلق مخبز تابع للوحدة المحلية بقرية الغربي بهجورة- مركز نجع حمادي –محافظة قنا، منذ عام 2012 بالرغم من أن هذا المخبز يخدم أهل القرية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 70 ألف نسمة، وأقرب مخبز في مركز نجع حمادي يبعد عن القرية أكثر من 5 كيلو مترات.

وتناقش طلبي إحاطة للنائبة حنان عوض، الأول بشأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بحوض الجناين (49) - مركز دشنا - محافظة قنا، رغم استيفاء جميع المستندات المطلوبة منذ أكثر من عام، والثاني بشأن إنشاء مجلس قروى، يخدم قري نجع العرب، والعطيات، والطابيخة، والحشاش، وبعض القرى الأخرى، حيث إن عدد السكان بتلك القرى تجاوز 100 ألف نسمة.

لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب محافظ قنا القيادة السياسية التنمية المحلية ملف تدوير القمامة

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