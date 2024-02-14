الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مسئول بـ"البترول": 12.6 مليار جنيه إيرادات الوزارة 2022/ 2023

وزير البترول
وزير البترول

استعرض أشرف قطب، رئيس قطاع الشئون المالية بوزارة البترول، الحساب الختامي موازنة ديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية للسنة المالية 2022/ 23، موضحا أن حجم الإيرادات بلغ 12 مليارا و619 ألف جنيه، وإجمالي المصروفات 270 مليونا 359 ألف جنيه، وحققت الوزارة فائضًا بلغ 12.3 مليار جنيه.

وقال أشرف قطب: "شملت المصروفات فيما يخص الباب الأول أجور وتعويضات العاملين 146 ألف جنيه".

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مفاجأة: موظف واحد بوزارة البترول.. و"خطة النواب" تتهمها بالتحايل

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وزير البترول يناقش سياسات الطاقة العالمية في اجتماع الوكالة الدولية بباريس

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة لمناقشة حساب ختامي ديوان عام وزارة البترول للعام المالى 2022/ 2023.

تفاصيل الرقم الخاص بالأجور

وتساءل أعضاء اللجنة عن تفاصيل الرقم الخاص بالأجور والتعويضات الوارد بالحساب الختامي الذي بلغ 146 ألف جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023، حيث قال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة: "هل كل العاملين فى الوزارة يتقاضون في العام أجورًا وتعويضات بـ146 ألف جنيه فقط".

وعلق رئيس قطاع الشئون المالية بوزارة البترول؛ قائلا: "الوزارة بها تقريبا 600 عامل، جميعهم منتدبون عدا موظف واحد فقط على قوة الوزارة؛ والشركات هي التي تتحمل رواتب العاملين المنتدبين لديوان عام الوزارة، في خطوة الغرض منها التيسير على كاهل الموازنة العامة للدولة".

تهرب من قواعد الأجور

وانتقد وكيل لجنة الخطة قائلا: “هذا ليس تخفيفا عن كاهل الوزارة، لكنه تهرب من قواعد الأجور والمرتبات، ومين الموظف سعيد الحظ اللي تبع الوزارة، يطلع مين ده؟”.
 

الشئون المالية بوزارة البترول بوزارة البترول ديوان عام وزارة البترول الثروة المعدنية بمجلس النواب

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