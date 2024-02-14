مفاجأة: موظف واحد بوزارة البترول.. و"خطة النواب" تتهمها بالتحايل

كشفت مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الحساب الختامي لوزارة البترول، عن عدم وجود موظفيين معينين في الوزارة عدا واحد فقط.

وأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ذلك تكّشف خلال رد ممثل وزارة البترول، أشرف قطب، رئيس قطاع الشؤون المالية بالوزارة، على سؤال وجه إليه عن عدد العاملين في الوزارة، لا سيما وأن بند الأجور في الحساب الختامي 2022-2023 قد بلغ 144 ألف و462 جنيها.

550 موظفا كلهم منتدبين من شركات

وتعقيبا على ذلك، قال قطب: “عدد العاملين بالوزارة 550 موظفا كلهم منتدبين من شركات، عدى موظف واحد فقط على قوة الوزارة، وذلك حتى يتم تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة”.

وعقّب وكيل لجنة الخطة والموازنة على رد ممثلي البترول، قائلا: "ذلك ليس تخفيفا عن الموازنة العامة للدولة، ولكنة هروبا من القوانين والقواعد والتعليمات الحكومية المنظمة لأجور العاملين للدولة".

“خطة النواب” تطالب البترول ببيان رسمي بعدد العاملين فيها

وطالب سالم، ممثل وزارة البترول، بإيفاء اللجنة بالهيكل الوظيفي للوزارة وبيان رسمي بعدد العاملين وما يتقاضونة فعليا من أجور يتم تحميلها على الشركات، وقرارات وتواريخ الانتداب والتكليفات لهم، ومن هو الموظف (المحظوظ) المسكن وظيفيا وحدة على قوة الوزارة، مضيفا: "معنى ذلك أنه لو تم إلغاء انتدابات هؤلاء الموظفين يتبقى في وزارة البترول المصرية موظف واحد فقط يصبح مسؤلا عن إدارتها".

وردا على السؤال، أجاب أشرف قطب، أن رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول، منتدب منذ 21 عامًا.

وفي سياق أخر، أشادت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، بالجهود المبذولة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الفترة الماضية، مؤكدين أن أزمة انقطاع الكهرباء الفترة الماضية ليست مسئوليتها.