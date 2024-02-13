الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خطة النواب تشيد بجهود "الكهرباء" في التعامل مع انقطاع التيار وتخفيف الأحمال

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، إشادة بالجهود المبذولة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الفترة الماضية، مؤكدين أن أزمة انقطاع الكهرباء الفترة الماضية ليست مسؤوليتها.

 

ووجه النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، تحيه لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ومسؤولي الوزارة على الجهد المبذول خاصة هذه الأيام لا سيما والضغوط على الوزارة في مسألة الاستهلاك، ونأمل أن تختفي حدة تخفيف الأحمال.

 

وقال النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، إن وزارة الكهرباء ليس لها ذنب في المشكلة التي تعيشها مصر حاليا من انقطاع الكهرباء في إطار خطة تخفيف الأحمال، قائلا: "هذه كلمة حق، الكهرباء ملهمش ذنب في المشكلة تعيشها مصر حاليًا، ما كانت هناك أزمة لولا الغاز، والوزارة لعبت دور كبير، لا سيما بعد 2011 ونعلم الجهد المذول، ونثبت ذلك للتاريخ". 

 

ولفت  "عمر" إلى أنه لا مشكلة في محطات إنتاج الكهرباء أو الشبكات، إنما هذه المحطات تحتاج للغاز الطبيعي للعمل، ومع زيادة الضغط في الاستهلاك تضطر الحكومة إلى استهلاك كميات أكبر من الغاز، لذا يتم تخفيف الأحمال. 

 

وثمن حجم الاستثمارات في الحساب الختامي للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، متسائلا عن طبيعة هذه المشروعات. 

 

وعلق أيمن الشيخ، مدير عام التخطيط الاستراتيجي والسياسات بوزارة الكهرباء، أنه مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ونظرا لاستيراد مصر معظم حصه القمح من أوكرانيا، فكانت نظرة القيادة السياسة نحو تأمين الأمن الغذائي باستصلاح الأراضي وذلك رغم التكلفة العالية، لذا كانت المشروعات لتغذية استصلاح المشروعات القومية بداية من شرق العوينات وتوشكى ومؤخرا "الدلتا الجديدة". 

 

وأكد "الشيخ" الحرص على الإسراع في الدفعات المقدمة للتعاقد للإسراع في هذه المشروعات. 

 

وشهد استعراض عادل عبد اللطيف الشاذلي، ممثل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل الحساب الختامي لديوان عام وزارة الكهرباء للعام 22/23، مشيرا إلى أن  حجم الاستثمارات الفعلي بلغ 8.9 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 98.9%، وبلغ الفعلي من "المنح " نحو 9.5 مليون بنسبه تنفيذ 100%.

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