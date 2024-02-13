الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"اقتصادية النواب": إسرائيل انتهكت كل القوانين الدولية فى صمت المجتمع الدولى

النائب عمرو القطامى
النائب عمرو القطامى

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قصف مدينة رفح الفلسطينية يؤكد للعالم أن جيش الاحتلال يريد تصفية القضية الفلسطينية، من خلال التهجير القسري، خاصة أن جيش الاحتلال منذ شهر أكتوبر الماضي يمارس وحشية ضد الأبرياء في ظل حالة من الصمت الكبير من قبل المجتمع الدولي.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية وخرقت كل الأعراف واعتدت على الإنسانية أمام العالم أجمع، في صمت رهيب من قبل الجميع، حيث يمارس جيش الاحتلال حرب إبادة ضد الأبرياء، لافتاً إلى أن قصف المناطق السكنية في رفح الفلسطينية بمثابة جريمة حرب مكتملة الأركان، وهو ما يتطلب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ قرارات رادعة وعاجلة ضد جيش الاحتلال الغاشم.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الدولة المصرية حذرت من استمرار نهج جيش الاحتلال لهذه السياسة الغاشمة ضد المواطنين الأبرياء بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما أعلنت مصر رفضه جملةً وتفصيلاً لعدم تصفية القضية، وتحويل المنطقة لمنطقة صراع تنعكس آثاره السلبية على الجميع في المنطقة.

وأضاف عضو النواب، أن مصر استطاعت أن تحشد رأيا عاما عالميا لرفض تصفية القضية من خلال التهجير القسري، وتصفية القضية، وتدعم وتساند قيادة وشعبا الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم المشروعة، وضرورة أن يكون هناك تكاتف من قبل الجميع لحل هذه الأزمة وحقن الدماء، وعدم ترك جيش الاحتلال يمارس هذه السياسة الغاشمة ضد شعب أعزل.

من جانبه، رفض النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، إقدام إسرائيل على ضرب مدينة رفح الفلسطينية على حدود مصر، قائلا إن ذلك تجاوز خطير ومصر مستعدة لكل السيناريوهات، وعلى إسرائيل أن تتحمل نتيجة عدوانها. 

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