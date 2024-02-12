الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هجوم برلمانى على قرار بيع الجامعة العمالية بكفر الشيخ

النائب عادل عبدالفضيل
النائب عادل عبدالفضيل

شهد اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، اليوم الإثنين، هجومًا حادًا من النائب علي أحمد علي، علي الاتحاد العام لعمال مصر، بسبب إصرارهم علي بيع الجامعة العمالية بكفر الشيخ.

وأكد البرلماني، خلال استعراضه طلب الإحاطة الخاص  بعرض فرع الجامعة العمالية بكفرالشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة: "اتحاد عمال مصر بمثابة الاتحاد العام لعمال مصر الساقط القيد لا نعرف مين له حق الولاية عليه.. خاصة أن وزير العمل أكد في اجتماع سابق أنه ليست له علاقة بقرارات الاتحاد.. وليس له قرار بشأن بيع فرع الجامعة العمالية بكفرالشيخ".

وأكد مقدم طلب الإحاطة أن اتحاد العمال يتعامل مع أموال الاتحاد، كأنها أموال خاصة في الوقت أن جميع الأصول التابعة له تخضع لقانون النفع العام، مستنكرًا إصرار الاتحاد علي بيع مقر الجامعة العمالية بكفرالشيخ مما يحرم أبناء المحافظة من الالتحاق بتلك الكلية.

وانتقد النائب علي أحمد علي، التصريحات الصادرة من رئيس الاتحاد محمد جبران، والتي ادعي فيها أن قرار بيع الجامعة بكفرالشيخ لاقي ترحابًا من أعضاء البرلمان، مشددًا علي أن ذلك الكلام عار من الصحة والدليل تقدمه بطلب إحاطة، وأن نواب محافظة كفر الشيخ يرفضون ذلك الإجراء الذي يعكس الأضرار بالصالح العام.

لجنة القوي النائب عادل عبدالفضيل الاتحاد العام لعمال مصر الجامعة العمالية كفر الشيخ

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