الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مصر تلعب دورًا محوريًا فى القضية الفلسطينية

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن جهود مصر في القضية الفلسطينية لم ولن تتوقف، والقضية تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والشعب، والتاريخ خير شاهد على الجهود المبذولة في القضية، ودور مصر المحوري في القضية وعدم تصفيتها من خلال التهجير القسري.

وأضاف النائب عمرو هندي، أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية يؤكد حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل في حالة صمت كبيرة من قبل المجتمع الدولي، والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا في الوقت الذي تتشدق فيه منظمات حقوق الإنسان الدولية والمؤسسات بملف حقوق الإنسان، وهي لا تعرف أدنى حقوق الإنسان مع الشعب الفلسطيني.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جيش الاحتلال يستهدف الأبرياء بشكل وحشى وغير آدمي، مؤكدا أن مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين لن ولم تنجح إسرائيل فى الوصول إليه، مشيدًا بالجهود المصرية في القضية خلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد والجولات والاتصالات والندوات والمؤتمرات لتوصيل صورة للعالم كله بما يحدث على أراضي قطاع غزة، وحشد رأي عام عالمي لعدم تصفية القضية.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن سبب صمت المجتمع الدولي على الممارسات الإجرامية التى يقوم بها جيش الاحتلال، مضيفًا:"العالم يقف عاجزا عن ردع عدوان الاحتلال، وإنقاذ الفلسطينيين من أعمال آلة الحرب الوحشية". 

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