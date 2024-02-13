الفضل يعود للرئيس.. وكيل وزارة الكهرباء يؤكد أهمية محطات "سيمنز"

أكد وكيل وزارة الكهرباء علي عبد الفتاح، أهمية محطات "سيمنز"، واعتبرها من أفضل الصفقات التي تمت على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

وقال “عبد الفتاح” خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم إن الفضل يعود للرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذه الصفقة، موضحًا ان هذه المحطات أقل استهلاكًا للوقود.

فيما كشف عن بدء إجراءات طرح محطة بني سويف للبيع، خلال الاجتماع البرلماني الذي يناقش الحساب الختامي لديوان عام وزارة الكهرباء للسنه المالية 2022/2023.

وأضاف عبد الفتاح: "تم تأسيس شركة باسم بني يوسف، وتشكيل مجلس إدارة، فضلًا عن لجنة من مجلس الوزراء تضم وزراء التخطيط والمالية والكهرباء، لفصل الاصول وتقييمها، وتعيين استشاري للمشروع وعرض سيناريوهات الطرح بأسعار مختلفة لأسعار الطاقة، حيث سيتم بيع كامل القدرة للشبكة"، مشيرا إلى أن التضخم وارتفاع سعر الدولار عقبتان أمام الإسراع في إجراءات البيع.

وحول خطط مشاركة القطاع الخاص في الكهرباء، أوضح عبد الفتاح وجود 123 شركة حاصلة على رخص توزيع الكهرباء، وقال "بدأنا نتوسع أيضا في المناطق ولشركات كبري، حيث هناك مستثمر سيحصل على رخصة التوزيع في مدينه العلمين، وكذلك سيتم تطبيق نفس الشيء لمدينه 6 أكتوبر".

وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب عبد المنعم إمام ضرورة عدم التضييق على القطاع الخاص فيما يتعلق بتسعيرة الكهرباء المولدة عن الطاقة الشمسية، وإزاله كافة العراقيل أمامها.

وأكد أهمية تخارج الكهرباء من شركات التوزيع ومنحها للقطاع الخاص، على غرار التجربة في الغاز الطبيعي، واعتبره يقضي على البيروقراطية في ظل استراتيجية الدولة لتخارج القطاع الحكومي.