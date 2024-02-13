برلمانية: مصر قادرة على حماية أمنها القومي ومواجهة مخططات التهجير

قالت حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء في قطاع غزة يعد مجزرة في حق الإنسانية والبشرية، موضحة أن الاستهداف والاعتداءات التي يقوم بها الإسرائيليون ضد الأطفال والنساء لا تقبله كافة الأديان السماوية.

مصر موقفها من القضية الفلسطينية معلن

وأضافت عضو مجلس الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تصريحات بعض الوزراء والمسئولين المتطرفين من الجانب الاسرائيلي ضد مصر هدفها التحريض وتخريب أي محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة، مؤكدة أن مصر موقفها من القضية الفلسطينية معلن منذ قديم الأزل، كما أن مصر ما زالت تقدم السند والدعم للأشقاء الفلسطيني في محنتهم على مرأى ومسمع أمام الجميع.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما يحدث بمدينة رفح الفلسطينية من استهداف للمدنيين بمثابة جريمة في حق البشرية ومجزرة جماعية في ظل صمت دولي أمام ما يحدث من انتهاكات غير ادمية للشعب الفلسطيني، متساءلة: «أين المجتمع الدولي وأين المنظمات الحقوقية الدولية من هذه المجازر التي طالت الجميع من أطفال ونساء وشيوخ».

حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ

وأكدت النائبة حياة خطاب، أن الدولة المصرية قادرة على حماية أمنها القومي وجاهزة لكافة السيناريوهات، وكذلك قادرة على مواجهة مخططات التهجير للأشقاء من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.