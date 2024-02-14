السجيني: مجلس النواب من أعرق برلمانات العالم.. والمسئول لازم يذاكر: "احنا مش جايين ندوة"

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنه الإدارة المحليه بمجلس النواب للمسئولين التنفيذيين بالجهاز الإداري للدولة المنوط بهم حضور اجتماعات لجان البرلمان: ذاكروا كويس الموضوعات التي يتحتم عليكم إحضار ردود وافية بمطالبات النواب، احنا مش جايين ندوة".

15 طلب إحاطة

وأضاف "السجيني" أثناء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة 15 طلب إحاطة، مقدمين من الهيئة البرلمانية لمحافظة قنا، وبحضور أشرف الداودي، محافظ قنا، إحنا في اجتماعات برلمان مصر أقدم برلمانات العالم وفي المنطقه والشرق الأوسط، ولابد من مراعاة ذلك للجميع.

جاءت كلمات النائب أحمد السجيني للرد على المسئولين التنفيذيين بمحافظة قنا، قائلًا: "ردودكم غير واضحة وغير محددة" وذلك بخصوص طلبات الإحاطة المقدمه من النائبين عبدالفتاح محمد الشحات، وسحر صدقي خليفة، بشأن تقنين أوضاع أهالي نجع فؤاد بالسحارة، بناحية النجمة والحمران – مركز أبوتشت – محافظة قنا وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث إن منازل أهالي النجع منشأة منذ أكثر من 60 عامًا على ترعة الحمرانية الملغاة، ويتم سداد قيمة الضرائب العقارية عنها بانتظام.

وناقشت اللجنة الطلبين الثالث والرابع بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة فدان من أملاك الري المخصصة للمجلس المحلي بأبوتشت – محافظة قنا، بغرض بناء مقابر جديدة عليها تتسع لدفن الموتى بقريتي (الزرايب، الرحابات) ونجع سباق.



وشدد المهندس احمد السجيني رئيس محلية النواب، علي ضرورة معاينه حقيقية علي أرض الواقع للطلبات المنظورة وتراجع الاشتراطات على أن يتم إفادة اللجنة رسميًا خلال أسبوع وتودع أمانة اللجنة.