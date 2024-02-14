بشرى لأهالي مدينة الأمل.. محافظ قنا يعلن تسليم 800 عقد الأسبوع القادم

الداودي ...مصلحة المواطن فوق كل اعتبار

زف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بشرى لأهالي محافظة قنا ومدينة الأمل بنجع حمادي، بإعلانه تسليم 800 عقد للمنتفعين في مدينه الأمل بنجع حمادي الأسبوع القادم، تخص ثلاث جميعات، قائلًا: "اللي عايز يبني من المواطنين يتفضل وسنقدم له كافة التسهيلات".

مصلحة المواطن فوق كل اعتبار

وأضاف "الداودي" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد الحسيني، لمناقشة 15 طلب إحاطة، مقدم من الهيئة البرلمانية لمحافظة قنا، وبحضور أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الخطط التي نعمل بها في الانتهاء من المجتمعات العمرانية الجديدة ومنها مدينة الأمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.

وأوضح أننا خلصنا تسوية جميع الطرق بالكامل والانتهاء من 95% الصرف الصحي بالمدينة وجاري استكمال مشروعات توصيل المياه بنسب انجاز كبيرة جدًا، وأن مشروعات توصيل مياه الشرب ساهمت في إنجازها بنجاح شركة مياة الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس رجب عرفه، الذي قدم جهود مشكورة في هذه الخطة والتي كان مخطط لها 1.2 مليار، تم ترشيد النفقات وتنفيذها بكفاءة كبيرة بقيمة 300 مليون جنيه.

وطالب محافظ قنا كل الجمعيات المنتفعه بمدينة الأمل بسداد الدفعات المستحقة عليها حتى نتمكن من الانتهاء من جميع النشاطات بالمدينة الواعدة، مبينًا أن كل جميعة لم تسدد سيتم السحب الأراضي منها طبقا للقانون.

ولفت "الداودي" إلى أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية وتأثرنا به في مصر إلا أننا لم نطلب من المواطنين جنيه زيادة حتى الآن، وسعر المتر يعتبر ببلاش.