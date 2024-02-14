نائب فى التشريعى الفلسطينى: الوضع الإنسانى فى غزة كارثى

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور مروان أبو راس، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي.

وأضاف أبو راس في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتقد أن هذا نصر.

وأشار أبو راس، إلي أن الاحتلال الإسرائيلي الآن يمارس تجويع الناس بقطاع غزة، ويقتل الناس بالحصار والدمار.

وأوضح النائب بالمجلس التشريعي إلي أن أهل غزة يقاتلون بجوعهم وأمعائهم الخاوية، قائلًا "فغزة تحارب نتنياهو بصبرها".

الرئيس الفلسطيني يطالب حماس بسرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى

من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه "أمام الحرب الشاملة التي تُشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فإننا نطالب حركة "حماس" بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا".

وطالب عباس "الإدارة الأمريكية والأشقاء العرب بالعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة، وذلك لتجنيب أبناء الشعب الفلسطيني ويلات هذه الحرب المدمرة".

وتابع الرئيس عباس "نريد أن نحمي شعبنا من تداعيات أي كارثة خطيرة ستقع عليه، لذلك علينا أن نتخذ القرارات التي تخدم مصالح شعبنا وحمايته، لنستطيع الدفاع عن قضيتنا ومصالحنا الوطنية، من خلال وقف العدوان، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاستمرار في هجومنا السياسي الشامل لدى مجلس الأمن الدولي وبقية المؤسسات الدولية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة".

وقال الرئيس الفلسطيني أبو مازن"مرة أخرى، نطالب الجميع، وخاصة حركة حماس بسرعة إنجاز الصفقة لنستطيع حماية شعبنا، وإزالة العقبات كافة".