رسالة شكر من أردوغان للهلال الأحمر المصرى لدوره فى غزة

قال الرئيس التركي رجب أردوغان إن ما يحدث في غزة من "مأساة ثانية" تصدر جدول الأعمال مع الرئيس السيسي اليوم.

أضاف أردوغان خلال لقائه الرئيس السيسي في قصر الاتحادية ونقلته قناة "إكسترا نيوز": "استشهد حتى الآن أكثر من 28 ألف فلسطيني كما أصيب قرابة 70 ألف فلسطيني، كما تم استهداف المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات والمباني التابعة للأمم المتحدة".

وأشار إلى أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معتمدة على القتل والاحتلال والمجازر، رغم ردود الفعل العالمية، مؤكدًا أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أولوية بالنسبة لمصر وتركيا.

وتابع "تركيا أرسلت 31 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا شك أننا نقدر دعم الدور المصري في هذا الصدد"، موجهًا الشكر للهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة المصرية.