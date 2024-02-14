الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عامل أغاثة من رفح : لن أنسى الخوف على وجوه كبار السن في غزة

رفح
رفح

قام أحد عمال الإغاثة ، سبق نشره في مناطق الكوارث في “أفغانستان وسوريا” بزيارة مدينة رفح جنوب قطاع غزة مؤخرًا. 

 وقال: “لم يكن هناك شيء يمكن أن يعدني لما شهدته”، مضيفا تخترق صرخات عالية الهواء، وتتحرك عربات تجرها الحميرعلى طول الطرق الترابية، وتتطايرأغطية الخيام مع الريح، بحسب العامل الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بالسلامة. 

وتمت مشاركة شهادته من قبل وكالة كير الدولية الإنسانية، حسبما افادت شبكة سي ان ان الامريكية. 

وقال: “لقد أذهلني العدد الهائل من الناس”، وكل يوم كنت في رفح، كان عدد الناس يتزايد؛ لقد كان مرئياً في الشوارع التي مررنا بها”.

مايقرب من مليون فلسطيني نازح 

 

txt

رسالة شكر من أردوغان للهلال الأحمر المصرى لدوره فى غزة

ويواجه ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني نازح في رفح مأزقاً مستحيلاً قبل الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع – حيث يظلون محاصرين في مركز دموي أو يحاولون الفرار إلى المناطق التي دمرتها حملة القصف الإسرائيلية.

وقال عامل الإغاثة، لقد فر الناس من القنابل والدمار مرات عديدة، حتى أن نعال أحذيتهم... أصبحت متضررة بشكل لا يمكن إصلاحه". 

و"يضطر بعض الناس إلى المشي إلى السوق أو إلى مكان ما للحصول على المياه، ويدفعون رسومًا بالساعة لاستئجار الأحذية، لذلك لا يضطرون إلى المشي حفاة القدمين."

وأضاف عامل الإغاثة، "لن أنسى أبدًا الخوف على وجوه كبار السن، وأعين الأمهات اللاتي يبدو أنهن فقدن كل أمل، لقد عانى الفلسطينيون في غزة أكثر مما اعتقدت أنه ممكن إنسانيًا".

وفي سياق متصل، وصل حوالي 100 من أفراد عائلات الرهائن الإسرائيليين، من بينهم رهينتان سابقتان، إلى مدينة لاهاي الهولندية يوم الأربعاء لتقديم شكوى قانونية ضد حماس في المحكمة الجنائية الدولية.

ويحقق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالفعل في جرائم حرب محتملة ارتكبتها حماس وإسرائيل منذ 7 أكتوبر، لكنه لم يوجه أي اتهامات بعد.

 

غزة الاغاة الفلسطينية كوار ث رفح قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل| تعطيل الدراسة بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية.. غدًا

عاجل.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس: "شديد البرودة ليلًا"

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

عاجل.. المحكمة الدستورية تصدر قرارًا بشأن تنظيم الخلاف حول المؤجر والمستأجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

عبد الرحيم طايع

مصر وتركيا.. الوئام الذى سطع كالشمس!

لواء.حمدى البطران

أردوغان فى مصر

عبدالرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

مدحت بشاى

الهوية المصرية.. والمناعة الثقافية

جلال حمام

لا تمتحنوا صبر مصر.. فجيشها قادر

لواء. محسن الفحام

القائد.. والقرار

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية