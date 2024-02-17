إشادة رئيس بلغاريا بدور مصر في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت إشادة رئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف، بالدور المهم والمحوري الذي تقوم به مصر في التوصل لتهدئة للأوضاع في الشرق الأوسط، وبالعلاقات الأخوية الودية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم السبت.

ففي (الجمهورية) وتحت عنوان (رئيس بلغاريا يشيد بـ "العلاقات الأخوية مع الرئيس السيسي).. ذكرت الصحيفة، أن الرئيس البلغاري رومين راديف أشاد - خلال اللقاء الذي عقده مع سفير مصر في صوفيا السفير نادر سعد، عقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد - بالدور المهم والمحوري الذي تقوم به مصر في التوصل لتهدئة للأوضاع في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس البلغاري أعرب عن اهتمامه الكبير بعلاقات التعاون مع مصر، مؤكدا أن مصر تعد الشريك المحوري لبلغاريا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتابعت أن رئيس جمهورية بلغاريا أشاد بالعلاقات الأخوية الودية مع الرئيس السيسي، وطلب نقل تحياته لسيادته، كما عبر عن سعادته بالتطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات الثنائية، متمثلة في عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة التعاون المشترك بين مصر وبلغاريا بالقاهرة في العاشر من فبراير الجاري.

وفي الشأن المحلي.. ذكرت (الجمهورية) - تحت عنوان (في احتفالية كبيرة للقوات المسلحة.. تسليم شهادات الإعفاء من التجنيد.. لـ"ذوي الهمم" بأسيوط) - أن في واحدة من مواقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعمل جاهدة لنشر الوعي بحقوق وتأهيل وتنمية مهارات أبنائها من ذوي الهمم، أقامت القوات المسلحة احتفالية كبرى بمقر جامعة أسيوط تم خلالها تسليم شهادات الإعفاء النهائي من التجنيد للطلاب من ذوي الهمم، بحضور رئيس أركان قيادة المنطقة الجنوبية ولفيف من كبار المسئولين بالمحافظة وأساتذة جامعتي أسيوط والأزهر ومن القيادات التنفيذية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت الصحيفة أن اللجنة التجنيدية قد انعقدت بتوجيهات من الأمانة العامة بوزارة الدفاع وهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة والإدارة العامة للتجنيد والتعبئة، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية في إطار الحرص على الاهتمام بذوي الهمم وتوفير كافة السبل لرعايتهم والتيسير عليهم.

وتابعت أن مدير إدارة التجنيد والتعبئة اللواء محمد صبحي مهنا أكد حرص القوات المسلحة على تقديم كافة التيسيرات لذوي الهمم، مراعاةً للبعد الإنساني، والاجتماعي لكافة أبناء الوطن.. وقال إن لذلك تم التخطيط لاتخاذ هذا الإجراء بكافة المحافظات، بداية بمحافظة أسيوط.. مشيدًا بهمة ونشاط القائمين على هذا العمل، والذي وضع محافظة أسيوط في المقدمة.

وتحت عنوان (سامح شكري: الأطراف الدولية مسئولة عن إنفاذ التهدئة وتسريع إدخال المساعدات لغزة).. ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن وزير الخارجية سامح شكري ثمن - خلال لقائه مع عدد من كبار القادة والمسئولين الدوليين أعضاء مجموعة (ألدرز)، في مستهل زيارته لمدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن - الدور المهام لقادة المجموعة في ترسيخ أسس السلام بين مختلف الشعوب على ضوء الخبرات المتراكمة التي يتمتعون بها على الصعيد الدولي.

وأضافت الصحيفة، أن شكري أكد أن ما يضطلع به أعضاء المجموعة من جهود مقدرة مع الأطراف الدولية لوقف نزيف الدماء في غزة، واحتواء تداعيات الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية شدد في ذات السياق على أهمية تحرك الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل لدرء أية عمليات عسكرية لها في مدينة رفح، وما تكتنفه من تداعيات إنسانية كارثية بالقطاع، محذرًا من العواقب الخطيرة لمثل هذا الإجراء، والعمل على تحقيق الإنفاذ الكامل للمساعدات، لتخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في غزة، ومنع تنفيذ سيناريو التهجير القسري لهم أو تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر جملةً وتفصيلًا.

وعلى صعيد متصل وتحت عنوان (مطار العريش الدولي يستقبل 6 طائرات مساعدات لغزة).. ذكرت (أخبار اليوم)، أن مطار العريش الدولي استقبل أمس 6 طائرات مساعدات إنسانية لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة تصريحات لمصدر مسؤول بالمطار أكد خلالها أن المطار استقبل طائرتين من الأردن تحملان 20 طنا من المواد الغذائية، وطائرة إماراتية تحمل 37 طنا من المساعدات المتنوعة، بجانب طائرة من عمان تحمل 21 طنا من المواد الغذائية، وطائرة من بلجيكا تحمل 51 طنا من المواد الغذائية، وطائرة من تركيا تحمل 41 طنا من المساعدات الغذائية.

630 مليار جنيه حزم استثنائية للحماية الاجتماعية

واقتصاديًا وتحت عنوان (630 مليار جنيه حزم استثنائية للحماية الاجتماعية).. ذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد - في حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية - أن مصر نجحت في بناء قدراتها، خلال السنوات الأخيرة، وتستطيع تحقيق التعافي واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.

وأضافت الصحيفة أن معيط قال إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو انعكس في مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية، حيث حققنا فائضًا أوليًا 173 مليار جنيه، مقارنة بـ 33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وبلغ عجز الموازنة 5.8% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42% إلى 44% نتيجة لأعمال الرقمنة والميكنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأشارت إلى أن الوزير أوضح أن الدولة أطلقت منذ جائحة "كورونا" وحتى الآن عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تجاوزت 630 مليار جنيه بخلاف المخصصات الموازنية المتزايدة سنويًا، للدعم والحماية الاجتماعية.. موضحًا أن الحزمة الاجتماعية الجديدة المقدرة بنحو 180 مليار جنيه سنويًا، وبإجمالي 240 مليار جنيه حتي يونيو 2025، التي أعلن عنها مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم تطبيقها بدءًا من مارس المقبل.

وتحت عنوان (افتتاح المرحلة الأولى من معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات).. ذكرت (الأهرام)، أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أعلن، بدء معارض "أهلا رمضان" اليوم في الكثير من المحافظات، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى بكل محافظة هو 3 معارض رئيسية.

وأضافت الصحيفة أن الوزير أشار إلى بيع جميع السلع بالمعارض بأسعار مخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة ومنافذ "جمعيتي".. مشيرا إلى أن المعارض تشارك فيها جميع الشركات التابعة للقابضة الغذائية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والسلاسل التجارية وجميع منتجي ومصنعي وموزعي السلع الغذائية، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان.

وأشارت إلى أن المصيلحي أكد أن الهدف من معارض "أهلا رمضان" هو زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية وتقديم تخفيضات مناسبة من الصناع والتجار والسلاسل التجارية لصالح المواطنين؛ مما يخلق تنافسا في تخفيض الأسعار.