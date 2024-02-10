وزيرة خارجية بلغاريا: مصر من أهم شركاء المنطقة.. ونحتفل بمئوية العلاقات معها

أكدت نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا، ماريا جابرييل، ضرورة تقوية العلاقات الاستراتيجية مع مصر، في مختلف المجالات.

وقالت "جابرييل"، خلال مؤتمر صحفيِّ اليوم السبت، مع وزير الخارجية سامح شكري، والذي بثته قناة "إكسترا نيوز": "إننا اتفقنا على تعزيز علاقتنا مع مصر في مجالات عديدة منها الطاقة والسياحة والابتكار".

وأشارت وزيرة خارجية بلغاريا، إلى أن مصر واحدة من أهم شركاء المنطقة، مؤكدة أنه تم توقيع اتفاق مشترك، من أجل تسهيل إجراءات السفر مع مصر.

ونوهت "جابرييل"، بأنه بعد عامين سنحتفل بمئوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر، الأمر الذي يسهم في تعزيز العلاقات المصرية البلغارية بشكل كبير.