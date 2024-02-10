السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: انتشار الأوبئة فى غزة بسبب تحلل الجثث

جانب من معاناة أهالي
جانب من معاناة أهالي غزة

قال رائد النمس، مسئول الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن 60 مركزًا طبيًا جديدًا خرجت عن العمل جراء العدوان الإسرائيلي، واستهداف المباني الطبية، فضلًا عن قصف مباشر لسيارات الإسعاف والطواقم الطبية.

وأضاف النمس، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن موجات النزوح المتعددة في القطاع تزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ونوه بأن انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أصبح خطرًا حقيقيًا يهدد الأطفال وكل النازحين في القطاع، خاصة مع انعدام المستلزمات الطبية والمياه النظيفة.

وأكد مسئول الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني انتشار عدد من الأوبئة بسبب اكتظاظ النازحين بمنطقة واحدة، وتحلل عدد من الجثث المدفونة تحت الركام.

الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس القاهرة الإخبارية الإسعاف المياه النظيفة النازحين

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