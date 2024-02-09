ولاء السلامين: مهاجمة المستوطنين لقرى في رام الله واستشهاد شاب بنابلس

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل تمارس كل الإنتهاكات في الضفة الغربية بحق الفلسطينيين، من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

وأشارت "السلامين"، إلى أنه منذ قليل استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بجنوب نابلس، بالإضافة إلى إقامة عدد مستوطنين عدد من الخيمات في أراضي خاصة بسكان جنوب بيت لحم.

ونوهت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أنه على المدى القريب سيصدر قرار بنهب وسلب هذه الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن مهاجمة عدد من المستوطنين لقرى في رام الله.

وأضافت "السلامين"، أن كل المعتقلات الإسرائيلية مكتظة بالفلسطينيين، مشيرة إلى أن هناك اماكن وسجون لا تعلم عنها هيئة شؤون الأسرى، حيث أن الغرف ضيقة في المعتقلات، لا تصلح لعيش "البني آدمين".