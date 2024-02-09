الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدير مكتبة الإسكندرية: العولمة رفعت معدلات التفكك الأسري والاجتماعي في العالم كله

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد

قال الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الإجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، أن القيم الفردية تنامت في العالم كله بسبب انتشار التكنولوجيا الحديثة، والتي أثرت بالسلب على حياتنا أكثر من تاثيرها الإيجابي.

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية، خلال استضافته ببرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع على فضائية صدى البلد، أن بسبب ما يحدث في حياتنا أصبحنا نمارس جلد الذات، ولذا يجب التخلي عنه والنهوض بأنفسنا قليلًا.

وأشار "زايد"، إلى أن الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان، تمارس انتهاكات واضحة ضد الإنسان، وأكبر مثال على ذلك الأزمة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ما بعد حرب غزة لن يكون كما قبلها.

وأكد مدير مكتبة الأسكندرية، أن العولمة رفعت معدلات التفكك الأسري والاجتماعي في العالم كله، الامر الذي ساهم بشكل كبير في ظهور الجرائم الأسرية والإنتهاكات الواضحة وعدم إحترام الغير وغياب الإخلاقيات المجتمعية.

مدير مكتبة الاسكندرية حقائق وأسرار صدى البلد حقوق الانسان مكتبة الاسكندرية الدكتور أحمد زايد العولمة

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