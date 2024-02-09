نيفين مكرم: العاصمة الإدارية مثال حي للمدينة الذكية

قالت الدكتورة نيفين مكرم، نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات، إنه تم تدشين المجلس الوطني للذكاء الإصطناعي في 2019، وأطلقت الدولة العديد من المبادرات لتأهيل الشباب تكنولوجيًا لسوق العمل.

وأشارت "مكرم"، خلال استضافتها ببرنامج "بصراحة" والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن ثقافة وميثاق كل دولة نابعة من أخلاقيات وتقاليد كل مجتمع، مؤكدة أن مصر تواكب التقدم التكنولوجي العالمي.

ونوهت نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات، إلى أنه قبل تطبيق التقنيات التكنولوجية يجب التأكد من وجود تشريعات حاكمة لهذه المجال الواسع والخطير.

وأضافت: "مصر وصلت إلى المستوى الثالث في الابتكار بالشرق الأوسط، كما يجري العمل على إنشاء ميثاق الذكاء الإصطناعي لحماية البيانات، وتعتبر العاصمة الإدارية مثال حي للمدينة الذكية.

وتابعت، أننا نحتاج إلى توعية المواطن بمفهوم الذكاء الإصطناعي، مشيرة أنه لا توجد ألية لنقل الإخلاقيات إلى الألة، ومن الممكن أن يقضى الذكاء الإصطناعي على البشر مستقبلًا.