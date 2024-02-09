"مسافة السكة".. الحفاظ على كثافة الإمدادات الإنسانية حتى بعد الحرب بغزة

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "مسافة السكة"، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يوثق جهود الدولة المصرية تجاه الأشقاء في غزة، بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع المنكوب منذ السابع من أكتوبر.

تضمن الفيلم الوثائقي، عدد من خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الجهات الأممية الإغاثية، حول دور مصر المحوري في تقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني.

التمويل والعلاقات الدولية: سيتم الحفاظ على كثافة الإمدادات الإنسانية حتى بعد الحرب

قال الدكتور محمد جمال عبد الفتاح، مسئول ملف التمويل والعلاقات الدولية، والشراكات بالتحالف الوطني الأهلي التنموي، أن منذ الازمة سيتم الحفاظ على كثافة الإمدادات الإنسانية، حتى بعد الحرب.

ونوه "عبد الفتاح"، أن بتوجيه القيادة المصرية، سيتم تقديم الدعم الغير محدود، مشيرًا إلى أنه سيتم أمداد الأشقاء في قطاع غزة بكافة إحتياجتهم بدون حد أقصى بدافع إنساني وتنظيمي.

وتضمنت القافلة الأولى من المساعدات، 108 قاطرة محملة بـ 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، بالإضافة إلى 40 ألف بطانية و80 خيمة للنازحين.

بجانب ما يزيد على 50 ألف قطعة ملابس، وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية التي يرافقها طاقم طبي، فضلًا عن الدعم بالمواد الإغاثية الخاصة بالجروح.

أما القافلة الثانية من المساعدات والتي أنطلقت في 4 نوفمبر عام 2023، تضمنت 185 قاطرة محملة بـ2444 طنًا من المواد الغذائية و48 ألف بطانية وقطع ملابس، بالإضافة إلى 458 طنًا من المياة، وأكثر من 562 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

أما القافلة الثالثة من المساعدات، تضمنت 102 قاطرة محملة بـ 1.084 طن، من المواد الغذائية و54.7 طن من البطاطين والملابس، بالإضافة إلى 399.5 طن من المياة وأكثر من 197.6 طنًا من الادوية والمستلزمات الطبية، و82 طنًا من حفاظات الاطفال و51 طنًا من المنظفات.