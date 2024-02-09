أستاذ علاقات دولية: على المجتمع الدولى أن يدرس موقف مصر من القضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر منذ اللحظة الأولي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رفضت عبور حاملي الجنسيات الأجنبية من القطاع إلا بعد السماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأشار "فارس"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه على المجتمع الدولي أن يدرس موقف مصر من القضية الفلسطينية، خاصة بعض إشادة كبيرة من كافة دول العالم.

مصر قدمت مساعدات إنسانية تقدر ثلاثة أضعاف ما قدمه المجتمع الدولي

ونوه، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر قدمت مساعدات إنسانية تقدر ثلاثة أضعاف ما قدمه المجتمع الدولي، مؤكدًا أن مصر هي الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية.

مصر غيرت وجهات نظر الكثير من الدول تجاه الأزمة الفلسطينية

وأضاف، أن تشوية الصورة من جانب إسرائيل هي محاولة للتشتيت المجتمع الدولي عن جرائم الكيان المحتل تجاه الشعب الفلسطيني، حيث إن مصر غيرت وجهات نظر الكثير من الدول تجاه الأزمة الفلسطينية.

وتابع، أن قطاع غزة تعرض للعديد من الانتهاكات على مر السنوات الماضية، مشيرًا أن مصر تصدت بكل جهد وساهمت في إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.