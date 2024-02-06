الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشارة أوباما: نتنياهو سيفعل ما يريده ولا أحد قادر على التحكم فى قراراته

لوري واتكينز
لوري واتكينز

قالت لوري واتكينز، مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن بنيامين نتنياهو سيفعل ما يريده، ولا أحد قادر على التحكم في قراراته.

وأشارت "واتكينز"، خلال مداخلة لبرنامج "من مصر"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، غدًا تل أبيب، سيحاول الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تهدئة الأوضاع والوصول لحل سياسي.

ونوهت، بأن الولايات المتحدة قالت، إن الإسرائيليين الذين يحتلون أي أماكن خاصة بالدولة الفلسطينية يجب تركها، من أجل الوصول لحل الدولتين الذي يأمل فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

أردفت، أن اجتماع الغد الذي سيجمع أنتوني بلينكن والحكومة الإسرائيلية، سيحدد الكثير من الأمور التي تخص وقف إطلاق النار وتهدئة الوضع في المنطقة.

وتابعت، أنه بخصوص الهجمات الأمريكية التي شنتها الولايات المتحدة، هو رد على الاعتداء من قِبل فصائل إيران في المنطقة، ويجب على الجميع معرفة ذلك.

الرئيس الامريكي من مصر القاهرة الإخبارية تل أبيب الولايات المتحدة أنتوني بلينكن بلينكن لوري واتكينز

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